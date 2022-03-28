Обнаружен грибок, способный разлагать пластик

Ученые из Института океанологии китайской академии наук обнаружили вид морских грибков, которые могут разложить полиэтилен и другие пластмассы с эффективностью около 95 процентов.

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С 2016 года исследовательская группа собрала около тысячи единиц пластикового мусора. На одном из образцов нашли грибок, пишет "Синьхуа".

Оказалось, что за четыре месяца микроорганизмы способны привести к усадке пластика, изменению его цвета и образованию мелких фрагментов. Ученые подтвердили, что грибок безопасен для окружающей среды и способен разрушать пластик, причем, некоторые виды особенно быстро. Например, полиуретан и биоразлагаемые пластмассы под таким воздействием могут рассыпаться на кусочки за две недели.