В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
15 минут назад

Россия осталась без американских двигателей для нового самолета

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) осталась без большей части предусмотренных контрактом двигателей американского производителя Pratt&Whitney для нового магистрального самолета МС-21, пишет «Коммерсантъ».

Россия осталась без американских двигателей для нового самолета
Фото: ТАССТАСС

По данным издания, Pratt&Whitney поставила ОАК несколько комплектов двигателей для МС-21 из запланированных на этот год восьми общей стоимостью 101 миллион долларов. Из-за этого ОАК уже сократила планы по поставкам новых самолетов в 2022 году с четырех до двух.

Ранее о проблемах с получением уже оплаченных комплектующих для авиационной отрасли говорил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

США нашли замену российским ракетным двигателям

Соглашение было заключено в 2019 году и предусматривало поставку 20 комплектов двигателей. Его сумма составила 240,8 миллиона долларов. Сообщалось, что двигатели предназначались для самолетов, заказанных компаниями «Аэрофлот» и Red Wings.

В начале марта США и страны Евросоюза ввели санкции в отношении России в связи с событиями на Украине. Они включали в себя в том числе запрет на поставку самолетов Boeing и Airbus, а также комплектующих к ним.

Наука и техника,Денис Мантуров,Pratt and Whitney,Коммерсант,Red Wings,ОАК,Аэрофлот,ЕС,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители