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12 минут назад

Nikkei: Apple сократит производство iPhone SE и AirPods из-за ситуации вокруг Украины

ТАССТАССиещё 1

Американская корпорация Apple снизила прогноз объема производства смартфонов iPhone SE и наушников AirPods в связи с ситуацией вокруг Украины и введения санкций против РФ из-за специальной военной операции. Об этом сообщила в понедельник японская газета Nikkei.

Производство iPhone сократят из-за ситуации на Украине
Фото: ReutersReuters

По сведениям источников издания среди поставщиков, производство iPhone SE планируется сократить примерно на 20% (2-3 млн) по сравнению с изначальным планом. Выпуск AirPods, как ожидается, сократится на 10 млн штук в этом году.

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Отмечается, что санкции нарушили цепочки поставок, а также негативно повлияли на спрос на электронику. Кроме того, на рынке существует дефицит полупроводников, и, по всей видимости, он может усугубиться. Еще одним фактором снижения производства стало стремление сократить накопившиеся на складах запасы готовой продукции.

Наука и техника,Гаджеты,Apple,
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