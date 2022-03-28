Производство iPhone сократят из-за ситуации на Украине

Американская корпорация Apple снизила прогноз объема производства смартфонов iPhone SE и наушников AirPods в связи с ситуацией вокруг Украины и введения санкций против РФ из-за специальной военной операции. Об этом сообщила в понедельник японская газета Nikkei.

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По сведениям источников издания среди поставщиков, производство iPhone SE планируется сократить примерно на 20% (2-3 млн) по сравнению с изначальным планом. Выпуск AirPods, как ожидается, сократится на 10 млн штук в этом году.