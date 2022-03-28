В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
2 часа назад

Разработана технология производства топлива из покрышек

Lenta.ruLenta.ru

Отечественные ученые из НИТУ «МИСиС» разработали новую технологию производства арктического топлива из покрышек. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу университета.

Разработана технология производства топлива из покрышек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На данный момент подавляющее большинство автомобильных покрышек закапывают в землю, что крайне неэкологично, так как процесс разложения резины занимает сотни лет. Переработка в топливо решает эту проблему.

Так, сотрудники НИТУ «МИСиС» предлагают использовать технологию парового пиролиза, который происходит с помощью трубчатого реактора — специальной печи, в которой находится пар, разогретый до температуры около 500 градусов. Этот способ с успехом нейтрализует вредные вещества, а также является достаточно безопасным.

Кроме того, у операторов этого процесса есть возможность управлять свойствами готового сырья, которое обладает высокой энергетической ценностью.

Получаемое в процессе переработки топливо близко по свойствам к мазуту и подходит для сжигания в котельных установках и на арктических судах, поскольку оно не застывает до температуры минус 50 градусов Цельсия.

В декабре 2021 года специалисты из Кузбасского государственного технического университета создали новый способ переработки отработанных катализаторов, которые являются опасными отходами химической промышленности.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители