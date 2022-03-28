Разработана технология производства топлива из покрышек

Отечественные ученые из НИТУ «МИСиС» разработали новую технологию производства арктического топлива из покрышек. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу университета.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На данный момент подавляющее большинство автомобильных покрышек закапывают в землю, что крайне неэкологично, так как процесс разложения резины занимает сотни лет. Переработка в топливо решает эту проблему.

Так, сотрудники НИТУ «МИСиС» предлагают использовать технологию парового пиролиза, который происходит с помощью трубчатого реактора — специальной печи, в которой находится пар, разогретый до температуры около 500 градусов. Этот способ с успехом нейтрализует вредные вещества, а также является достаточно безопасным.

Кроме того, у операторов этого процесса есть возможность управлять свойствами готового сырья, которое обладает высокой энергетической ценностью.

Получаемое в процессе переработки топливо близко по свойствам к мазуту и подходит для сжигания в котельных установках и на арктических судах, поскольку оно не застывает до температуры минус 50 градусов Цельсия.