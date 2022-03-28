Ученые научились разрушать камни в почках звуковыми волнами

Медики провели почти два десятка неинвазивных операций по удалению камней из почек. Метод взыво-волновой литотрипсии (ВВЛ) проходит испытания, сообщается на портале Wolters Kluwer Health.

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До 15% людей сталкиваются с возникновением камней в почках. Часто они в виде мелких песчинок выводятся из организма самостоятельно, но нередко для этого приходится прибегать к операции. В настоящий момент для этого применяется экстракорпоральная ударно-волновая литотрипсия (ЭУВЛ), предполагающая интенсивные акустические импульсы. Для ее проведения необходим наркоз.

От ЭУВЛ новый способ отличается тем, что его можно провести при помощи портативного устройства вне больничных условий, для него не нужна анестезия. Во время ВВЛ создаются короткие циклические ультразвуковые импульсы, которые измельчают камни на части размером в два миллиметра или менее в диаметре.

Неинвазивное удаление камней в почках методом ВВЛ провели 19 пациентам. В большинстве случаев звуковые волны раздробили твердые образования. В анамнезе у них было до трех крупных камней размером около 12 миллиметров. На работу с каждым камнем ушло по десять минут. В результате 90% от объема камней были ликвидированы, 39% целевых камней были раздроблены на фрагменты размером менее двух миллиметров, 52% подверглись неполной фрагментации. Планируется, что большая часть оставшихся в организме пациентов песчинок покинет организм самостоятельно. Отмечается, что при взыво-волновой литотрипсии происходит незначительное повреждение внешних тканей.

Технология ВВЛ будет дальше проходить испытания и исследования. В будущем возможно ее широкое применении в больницах и домашних условиях.