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52 минуты назад

iPhone 14 Pro показали на видео

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

Дизайнер Парвез Хан, известный также как Technizo Concept опубликовал трейлер iPhone 14 Pro, в котором продемонстрировал дизайн смартфона, основанный на утекших ранее рендерах. Работа 3D-художника также была опубликована в виде изображений на популярном нидерландском портале LetsGoDigital.

Technizo Concept опубликовал трейлер iPhone 14 Pro
Фото: Technizo Concept/YouTubeTechnizo Concept/YouTube

Благодаря опубликованным концептам можно увидеть, каким может быть iPhone 14 Pro. Так, наглядно продемонстрированы вырезы под камеру и Face ID в дисплее будущего iPhone 14 Pro.

Блок основных камер также может измениться — его размеры заметно увеличились. Это объясняется тем, что, по слухам, во флагмане Apple будет использоваться 48-мегапиксельный датчик. Впервые в истории iPhone появится сенсор с таким высоким разрешением.

Ожидается, что серия iPhone 14 будет представлена осенью 2022 года. По последним утечкам, в нее войдут четыре модели — начальные iPhone 14 и 14 Max, а также флагманские iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

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