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44 минуты назад

Рогозин предложил Маску возможные названия для новой соцсети

Елена Прошина

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин с юмором прокомментировал сообщение о том, что основатель SpaceX Илон Маск собирается создать свою социальную сеть, в которой основной упор будет на соблюдение свободы слова. Об этом пишет РБК.

Рогозин предложил Маску возможные названия для новой соцсети
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рогозин предложил Илону Маску несколько названий на выбор для новой соцсети, которые, по его мнению, должны предпринимателю «прийтись по вкусу».

Прежде всего, это «Фарфоровый трон», затем идет вариант «Натужные [кишечные] твиты». На третье место политик поставил «Мама, у меня получилось!».

Ранее Илон Маск ответил на критику Дмитрию Рогозина в адрес американских властей.

На вопрос главы «Роскосмоса» о том, кто сможет спасти Международную космическую станцию от неуправляемого схода с орбиты и падения на территорию США, он заявил, что МКС поможет «Space X».

Наука и техника,Илон Маск,Дмитрий Рогозин,SpaceX,Роскосмос,
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