Рогозин предложил Маску возможные названия для новой соцсети

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин с юмором прокомментировал сообщение о том, что основатель SpaceX Илон Маск собирается создать свою социальную сеть, в которой основной упор будет на соблюдение свободы слова. Об этом пишет РБК.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Рогозин предложил Илону Маску несколько названий на выбор для новой соцсети, которые, по его мнению, должны предпринимателю «прийтись по вкусу».

Прежде всего, это «Фарфоровый трон», затем идет вариант «Натужные [кишечные] твиты». На третье место политик поставил «Мама, у меня получилось!».

Ранее Илон Маск ответил на критику Дмитрию Рогозина в адрес американских властей.