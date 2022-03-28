Созданы мутантные рис и кукуруза с высокой урожайностью

Ученые Китая и Германии обнаружили, что отключение одного определенного гена у кукурузы и риса способствует увеличению урожайности. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science.

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Исследователи провели картирование геномов двух крупнейших продовольственных культур для поиска генов, связанных с урожайностью. Они обнаружили 490 пар генов, которые выполняли сходные функции у обоих растений, после чего сузили поиск до одной пары генов, которые выполняли сходные функции у кукурузы и риса. Оба они производили один тип белка, который регулирует то количество зерен, что способно произвести каждое растение.

Затем ученые использовали метод редактирования генов CRISPR для создания мутантных растений, у которых эти гены отключены. Растения с модифицированной ДНК производили больше зерен, чем контрольные группы. Урожайность кукурузы увеличилась на 10 процентов, а риса — на восемь процентов.

Ученые утверждают, что мутантные растения можно скрещивать с дикими сортами, чтобы создать новые разновидности культур, устойчивых к изменяющимся условиям окружающей среды, в том числе к глобальному потеплению.