Смартфоны научат определять болезнь человека по фотографии

В недалеком будущем камеры гаджетов снабдят возможностями диагностики здоровья человека.
Американские ученые анонсировали работу над изобретением способов придать камерам смартфонов диагностические функции.
Первой предварительной разработкой предположительно станет диагностика диабета по фотографии человека.
Ученые проводят эксперимент совместно с медиками, чтобы камера гаджета могла проводит анализ фотографии и самостоятельно определять внешние признаки этого недуга.
Если первые клинические испытания пройдут успешно, в технологию начнут добавлять возможность диагностики по фотографии других социально значимых заболеваний.