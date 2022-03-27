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37 минут назад

Смартфоны научат определять болезнь человека по фотографии

Inc-NewsInc-News

В недалеком будущем камеры гаджетов снабдят возможностями диагностики здоровья человека.

Смартфоны научат определять болезнь человека по фотографии
Фото: ru.freepikru.freepik

Американские ученые анонсировали работу над изобретением способов придать камерам смартфонов диагностические функции.

Первой предварительной разработкой предположительно станет диагностика диабета по фотографии человека.

Ученые проводят эксперимент совместно с медиками, чтобы камера гаджета могла проводит анализ фотографии и самостоятельно определять внешние признаки этого недуга.

Если первые клинические испытания пройдут успешно, в технологию начнут добавлять возможность диагностики по фотографии других социально значимых заболеваний.

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