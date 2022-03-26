В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
12 минут назад

Рогозин рассказал о роботе-кентавре для покорения Марса

Секрет ФирмыСекрет Фирмыиещё 2

После того как Европейское космическое агентство (ЕКА) отказалось участвовать в совместной программе по исследованию Марса, у России появились новые возможности, считает глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. По его словам, теперь вместо марсохода, который должны были сделать иностранные коллеги, на Красную планету можно запустить робота-кентавра.

Рогозин рассказал о роботе-кентавре для покорения Марса
Фото: ТАССТАСС

Глава «Роскосмоса» заявил, что компания «Андроидная техника», которая создала робота Фёдора, уже выразила желание заняться разработкой механического кентавра — «торсового робота с манипуляторами и некими подъёмами головы». По словам Рогозина, на аппарате будет крепиться «вся аппаратура наблюдения и ретрансляции сигнала».

На новом посадочном модуле, который планируется создать вместо оставшегося в Европе «Казачка», теперь будет место и для научной техники. Ранее её решили убрать из-за недостатка места — в рамках совместной программы на Марс нужно было спускать не только модуль, но и европейский марсоход. А робот-кентавр позволит поместить к модулю дополнительную аппаратуру для исследований.

«Важно другое — в правильном месте посадить станцию с тем, чтобы она сделала с помощью бурения исследование почвы, есть ли вода — куда она ушла, эти марсианские реки — этим надо заняться», — объяснил Рогозин.

По словам директора Роскосмоса, построить второго «Казачка» будет несложно, но западные коллеги поступили некрасиво.

«Европейцы по сути своей — пираты, разбойники», — возмутился Рогозин.

Российский модуль отправили в Европу для испытаний, но обратно разработчикам его уже не вернули, сославшись на санкции и закрытые границы.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,Европейское космическое агентство,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители