Рогозин рассказал о роботе-кентавре для покорения Марса

После того как Европейское космическое агентство (ЕКА) отказалось участвовать в совместной программе по исследованию Марса, у России появились новые возможности, считает глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. По его словам, теперь вместо марсохода, который должны были сделать иностранные коллеги, на Красную планету можно запустить робота-кентавра.

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Глава «Роскосмоса» заявил, что компания «Андроидная техника», которая создала робота Фёдора, уже выразила желание заняться разработкой механического кентавра — «торсового робота с манипуляторами и некими подъёмами головы». По словам Рогозина, на аппарате будет крепиться «вся аппаратура наблюдения и ретрансляции сигнала».

На новом посадочном модуле, который планируется создать вместо оставшегося в Европе «Казачка», теперь будет место и для научной техники. Ранее её решили убрать из-за недостатка места — в рамках совместной программы на Марс нужно было спускать не только модуль, но и европейский марсоход. А робот-кентавр позволит поместить к модулю дополнительную аппаратуру для исследований.

«Важно другое — в правильном месте посадить станцию с тем, чтобы она сделала с помощью бурения исследование почвы, есть ли вода — куда она ушла, эти марсианские реки — этим надо заняться», — объяснил Рогозин.

По словам директора Роскосмоса, построить второго «Казачка» будет несложно, но западные коллеги поступили некрасиво.

«Европейцы по сути своей — пираты, разбойники», — возмутился Рогозин.