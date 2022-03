США нашли замену российским ракетным двигателям

Компания Blue Origin разрабатывает BE-4 для ракет Vulcan Centaur и New Glenn. Глава программы New Glenn Джаррет Джонс сообщил, что двигатель BE-4 запускается стабильно по три раза в неделю — для проверки работы. Он уже насчитывает более 18 000 секунд (5 часов) в активном состоянии. Несмотря на это, запуск New Glenn в 2022 году точно не состоится.