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6 минут назад

США нашли замену российским ракетным двигателям

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Американские инженеры планируют заменить российский ракетный двигатель РД-180 своей разработкой — BE-4. С ним ракета Vulcan Centaur впервые полетит в космос до конца 2022 года. Об этом сообщил Тори Бруно, глава компании United Launch Alliance (ULA). Созданием американского двигателя занимается компания Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса, рассказало издание Space News.

США нашли замену российским ракетным двигателям
Фото: PixabayPixabay

Бруно отметил, что двигатель BE-4 справляется со своими задачами лучше, чем предполагалось. Учитывая высокие темпы работы, исполнительный директор ULA рассчитывает получить первые два экземпляра BE-4 к середине 2022 года. Это позволит совершить пуски с ним до конца 2022-го. Точных сроков Бруно не назвал — лишь заявил, что полет Vulcan Centaur состоится «позже, но в этом году».

Компания Blue Origin разрабатывает BE-4 для ракет Vulcan Centaur и New Glenn. Глава программы New Glenn Джаррет Джонс сообщил, что двигатель BE-4 запускается стабильно по три раза в неделю — для проверки работы. Он уже насчитывает более 18 000 секунд (5 часов) в активном состоянии. Несмотря на это, запуск New Glenn в 2022 году точно не состоится.

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От российских двигателей США пришлось отказаться, когда глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ответ на западные санкции запретил поставки РД-180 и РД-181. Но, по словам американских инженеров, они используют эти двигатели уже много лет и способны справиться без технической поддержки российских специалистов.

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