США нашли замену российским ракетным двигателям

Американские инженеры планируют заменить российский ракетный двигатель РД-180 своей разработкой — BE-4. С ним ракета Vulcan Centaur впервые полетит в космос до конца 2022 года. Об этом сообщил Тори Бруно, глава компании United Launch Alliance (ULA). Созданием американского двигателя занимается компания Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса, рассказало издание Space News.

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Бруно отметил, что двигатель BE-4 справляется со своими задачами лучше, чем предполагалось. Учитывая высокие темпы работы, исполнительный директор ULA рассчитывает получить первые два экземпляра BE-4 к середине 2022 года. Это позволит совершить пуски с ним до конца 2022-го. Точных сроков Бруно не назвал — лишь заявил, что полет Vulcan Centaur состоится «позже, но в этом году».

Компания Blue Origin разрабатывает BE-4 для ракет Vulcan Centaur и New Glenn. Глава программы New Glenn Джаррет Джонс сообщил, что двигатель BE-4 запускается стабильно по три раза в неделю — для проверки работы. Он уже насчитывает более 18 000 секунд (5 часов) в активном состоянии. Несмотря на это, запуск New Glenn в 2022 году точно не состоится.