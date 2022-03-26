Шведы научились управлять растением с помощью компьютера

Ученые рассказали о своем эксперименте в журнале Nature Communications. Чип, который был имплантирован в растение, направлял электрические разряды внутрь клеток мухоловки. От этого растение закрывалось и раскрывалось, а ведь известно, что именно таким способом мухоловка хватает свою добычу - мух и других мелких насекомых.

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По словам авторов исследования, искусственные нейроны в имплантанте имитируют биологические — они действуют с помощью увеличения концентрации ионов в органическом электрохимическом транзисторе. Такой метод позволяет значительно экономить энергию по сравнению с обычными микросхемами на основе кремния.