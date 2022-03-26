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57 минут назад

Шведы научились управлять растением с помощью компьютера

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Ученые рассказали о своем эксперименте в журнале Nature Communications. Чип, который был имплантирован в растение, направлял электрические разряды внутрь клеток мухоловки. От этого растение закрывалось и раскрывалось, а ведь известно, что именно таким способом мухоловка хватает свою добычу - мух и других мелких насекомых.

Шведы научились управлять растением с помощью компьютера
Фото: Pixabay.comPixabay.com

По словам авторов исследования, искусственные нейроны в имплантанте имитируют биологические — они действуют с помощью увеличения концентрации ионов в органическом электрохимическом транзисторе. Такой метод позволяет значительно экономить энергию по сравнению с обычными микросхемами на основе кремния.

Кроме того, эксперты обратили внимание, что эту технологию можно применять не только на плотоядных растениях. Она имеет очень широкий диапазон применения: от медицинского имплантирования до робототехники и искусственного интеллекта.

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