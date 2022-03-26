Частицы пластика впервые обнаружили в крови человека

Группа ученых специалистов Свободного университета Амстердама впервые обнаружила в крови человека частицы пластика, сообщила электронная версия газеты Handelsblatt.
В исследовании приняли участие 22 человека. Их кровь была обследована на наличие пяти видов пластика специально созданными для этого измерительными системами. Наличие микропластика подтверждено у 17 человек. В образцах их биоматериала установлено наличие пластика в очень малых объемах – 1,6 микрограмма на мл., передает ТАСС. Также выяснилось, что среди других видов пластика в крови испытуемых преобладал ПЭТ, который часто используется при производстве бутылок и упаковки для пищевых продуктов.
В публикации отмечается, что на сегодняшний день нет данных о вреде наличия частиц пластика в крови. Специалисты подчеркивают важность проведения дополнительных исследований.
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