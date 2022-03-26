Частицы пластика впервые обнаружили в крови человека

В исследовании приняли участие 22 человека. Их кровь была обследована на наличие пяти видов пластика специально созданными для этого измерительными системами. Наличие микропластика подтверждено у 17 человек. В образцах их биоматериала установлено наличие пластика в очень малых объемах – 1,6 микрограмма на мл., передает ТАСС. Также выяснилось, что среди других видов пластика в крови испытуемых преобладал ПЭТ, который часто используется при производстве бутылок и упаковки для пищевых продуктов.