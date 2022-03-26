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59 минут назад

Частицы пластика впервые обнаружили в крови человека

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

Группа ученых специалистов Свободного университета Амстердама впервые обнаружила в крови человека частицы пластика, сообщила электронная версия газеты Handelsblatt.

Частицы пластика впервые обнаружили в крови человека
Фото: ТАССТАСС

В исследовании приняли участие 22 человека. Их кровь была обследована на наличие пяти видов пластика специально созданными для этого измерительными системами. Наличие микропластика подтверждено у 17 человек. В образцах их биоматериала установлено наличие пластика в очень малых объемах – 1,6 микрограмма на мл., передает ТАСС. Также выяснилось, что среди других видов пластика в крови испытуемых преобладал ПЭТ, который часто используется при производстве бутылок и упаковки для пищевых продуктов.

В публикации отмечается, что на сегодняшний день нет данных о вреде наличия частиц пластика в крови. Специалисты подчеркивают важность проведения дополнительных исследований.

Ранее американские ученые научились выявлять болезнь Альцгеймера по анализу крови.

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