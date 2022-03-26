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1 час назад

Российские ученые обнаружили частицы внеземного происхождения в древнем льду Антарктиды

Газета.RuГазета.Ru

Российские ученые, работающие на станции "Восток" в Антарктиде, обнаружили в древнем антарктическом льду частицы внеземного происхождения - так называемые микрометеориты, рассказал директор Арктического и антарктического НИИ (ААНИИ), ученый-геоморфолог Александр Макаров. Об этом пишет "Российская газета".

Частицы внеземного происхождения нашли в древнем льду Антарктиды
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам исследователя, анализ на минеральный состав льдов, позволяет найти частицы внеземного происхождения, в также слои вулканического пепла. Макаров также рассказал, что ученые измеряют концентрацию газов в древних льдах.

Так, например, было выяснено, что современная концентрация углекислого газа и метана гораздо выше максимальных значений за последние сотни тысяч лет, -человеческая деятельность привела к такому изменению атмосферы.

"Сегодня нами хорошо изучены образцы льда, возраст которых насчитывает 440 тысяч лет. В ближайшее время начнется оценка поднятого недавно льда, возраст которого приближается к 600 тысячам лет", - сказал ученый.

Ранее сообщалось, что ААНИИ модернизирует комплекс ледовых опытовых бассейнов, предназначенный для испытаний моделей судов и инженерных сооружений для работы в полярных широтах.

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