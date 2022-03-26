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48 минут назад

Telegram согласился сотрудничать с бразильским судом

Lenta.ruLenta.ruиещё 3

Администрация мессенджера Telegram согласилась сотрудничать с Высшим избирательным судом Бразилии для борьбы с распространением лживых новостей. Об этом сообщает телеканал CNN Brazil, передает ТАСС.

Telegram согласился сотрудничать с бразильским судом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации канала, Telegram подписал акт о присоединении к программе бразильского суда по борьбе с дезинформацией по вопросам выборов. До этого аналогичные обязательства взяли на себя Facebook (запрещенная в РФ соцсеть) и WhatsApp, которые принадлежат корпорации Meta (запрещенная в России экстремистская организация).

18 марта стало известно, что Бразилия может заблокировать приложение Telegram по запросу полиции. Позже судья Верховного суда Бразилии Алешандри Мораес отозвал решение о блокировке мессенджера в стране.

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