Раскрыта судьба устройств Samsung в России

В России аннулировали патент на изобретение «Система электронных платежей», принадлежащее швейцарской компании Sqwin SA, из-за которого Samsung запрещали ввозить и продавать свои устройства на территории РФ. Об этом сообщает юридическая компания Hogan Lovells, представляющая интересы Samsung Electronics в России.