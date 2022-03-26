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22 минуты назад

Россия избежала запрета на ввоз и продажу устройств Samsung

Ura.RuUra.Ru

В России аннулировали патент на изобретение «Система электронных платежей», принадлежащее швейцарской компании Sqwin SA, из-за которого Samsung запрещали ввозить и продавать свои устройства на территории РФ. Об этом сообщает юридическая компания Hogan Lovells, представляющая интересы Samsung Electronics в России.

Раскрыта судьба устройств Samsung в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Палата по патентным спорам Роспатента, рассмотрев в пятницу возражение „Самсунг Электроникс Рус Компани“ на патент, принадлежавший компании Sqwin SA, приняла решение аннулировать этот патент», — заявил представитель Hogan Lovells. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Sqwin SA подала иск в суд, потребовав запретить россиянам пользоваться платежным сервисом Samsung Pay, передает телеканал 360. Московской суд запретил продажу 61 устройства Samsung на территории России. Затем ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» оспорила запрет на ввоз и продажу своих устройств. 17 марта в Samsung Electronics заявили о возвращении на российский рынок.

Наука и техника,Роспатент,Samsung,Телеканал "360° Подмосковье",
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