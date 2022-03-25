Найдены свидетельства самого древнего каннибализма

Древнейшие свидетельства каннибализма обнаружены среди останков трилобитов возрастом 514 млн лет у побережья Южной Австралии, в месте под названием залив Эму.

Фото: Russell Bicknell Russell Bicknell

Группа австралийских и европейских ученых отыскала не только множество ран на панцирях трилобитов, но и ископаемые экскременты, произведенные, по всей видимости, теми же трилобитами, содержавшие фрагменты панцирей их сородичей. Из всего этого следует, что возникновение каннибализма нужно отнести к ранней кембрийской эпохе — на более чем 50 млн лет раньше, чем считалось до сих пор. Статья об этом опубликована в журнале Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology.

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Каннибализм широко распространен среди миллионов современных видов членистоногих. Так, самка богомола поедает своего партнера после совокупления, термиты высасывают кровь из раненых сородичей, а комары лакомятся личинками.

Предыдущие исследования относили случаи самого раннего каннибализма к позднеордовикскому периоду — это около 450 млн лет назад. Однако теперь выясняется, что уже 514 млн лет назад, в кембрийскую эпоху, "король" трилобитов ел все, до чего способен был добраться, включая панцирных существ своего вида.

Характерную окаменевшую пищу, оставшуюся внутри кишок вымерших организмов, палеонтологи считают лучшим доказательством того, что одно животное съело другое. Однако такие окаменелости встречаются редко.

В данном случае ученым повезло: на богатом окаменелостями участке в заливе Эму были оптимальные условия для сохранения такого рода свидетельств — травм на окаменелостях и окаменелых фекалий. У трилобитов имелся твердый экзоскелет, как и у современных панцирных членистоногих вроде мечехвостов или омаров. Когда трилобитам удавалось отбиться от нападения, их панцири сохраняли следы укусов и места отсутствующих фрагментов тел.

Рассел Бикнелл, палеонтолог из Университета Новой Англии в Австралии, и его коллеги сосредоточились на изучении таких заживших ран у двух видов трилобитов — Redlichia takooensis и Redlichia rex. Собрав 38 окаменелостей этих двух видов, что удалось получить в ходе полевых исследований в заливе Эму и в коллекции Музея Южной Австралии, ученые занялись поиском закономерностей, способных рассказать о характере нападений — кто в том или ином случае был нападавшим, а кому удалось отбиться. Маленьких трилобитов со шрамами не встречалось вовсе — их находили уже в окаменелых экскрементах, именуемых также копролитами. Самым активным каннибалом при этом оказался 25-сантиметровый "король трилобитов" R. Rex, именно в его фекалиях нашли больше всего останков мелких трилобитов. Однако все же исключительно каннибалами трилобиты быть не могли, иначе бы этот вид не просуществовал достаточно долго. Вероятно, они нападали на сородичей в условиях дефицита других ресурсов.