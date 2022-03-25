В США испытают двигатель для вертолета будущего

Армия США начала испытания турбовального двигателя для боевого вертолета будущего, который разрабатывают в рамках программы Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA). Первый запуск силового агрегата произвели в рамках армейской программы Improved Turbine Engine Program (ITEP), сообщает Defense News.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Военные начали испытания турбовального двигателя General Electric T901. Новый силовой агрегат предназначен для многоцелевых вертолетов Sikorsky UH-60 Black Hawk и ударных AH-64 Apache. Также T901 получит перспективный вертолет, который разрабатывают в рамках программы FARA. Во время испытаний двигатель проработает около 100 часов.

Военные выбрали проект двигателя T901 в 2019 году. General Electric получила 517 миллионов долларов на разработку перспективного силового агрегата. Новый двигатель основан на конструкции мотора T700, который используют в UH-60 и AH-64. Использование современных материалов позволило повысить мощность двигателя.

В феврале компания Bell Textron начала сборку первого вертолета AH-1Z Viper для Чехии. Заказчику передадут четыре AH-1Z восемь UH-1Y Venom.

В ноябре 2021 года стало известно, что в США приступили к испытаниям пушки XM915. Орудие предназначено для перспективного разведывательно-ударного вертолета.