Ученые объяснили, почему удав не задыхается, когда душит свою добычу

Удав Boa constrictor способен пропускать порции воздуха через свои легкие посредством особых движений ребер в нижней части тела, поэтому сам он продолжает дышать в то время, как в его кольцах задыхается и гибнет добыча. Статья об этом опубликована в Journal of Experimental Biology.

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Мелким млекопитающим, рептилиям и птицам, которые попали в объятия удава, остается жить всего нескольких минут, пока он выжимает из них дух, используя верхнюю треть своего тела. Но та же часть его тела содержит легкие, поэтому вызывает немалое удивление тот факт, что сам удав не боится задохнуться, убивая свою добычу.

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Джон Капано из Брауновского университета в Род-Айленде и его коллеги из США и Австралии выяснили, как змеи справляются с этой проблемой. Капано утверждает, что они тянут воздух сквозь сдавленные легкие, избирательно проворачивая ребра в нижней части тела.

"Похоже, змеи тщательно контролируют, какая часть тела в тот или иной момент отвечает за вентиляцию легких, — говорит Капано. — Это объясняет, как они могут использовать свою грудную клетку для того, чтобы убивать обладателя другой грудной клетки, оставаясь при этом в живых".

У змей нет диафрагмы, это значит, что им приходится двигать ребрами, чтобы вдохнуть и выдохнуть. И хотя у них очень длинные легкие, выходящие за пределы той области тела, что используется для удушения добычи, нижняя часть этих легких "буквально похожа на заткнутый воздушный шар" и на самом деле не может нормально дышать, поясняет Капано.

Чтобы изучить весь этот процесс в деталях, Капано и его коллеги накладывали медицинскую манжету для измерения артериального давления на разные части трех Boa constrictor и наблюдали за движениями их тел во время сжатия.

Видеозаписи, полученные в рентгеновских лучах, показали, что когда какая-либо часть ребер удава оказывалась пережата манжетой, змея перемещала другие ребра в другие части тела, чтобы это компенсировать. В частности, когда манжета перекрывала область над верхними легкими, змеи начинали перемещать ребра вокруг области с легочными мешками. А когда верхние ребра не были пережаты, ребра возле мешковидной области оставались неподвижными.