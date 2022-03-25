Ученые доказали, что жизнь в подледном океане Европы способна получать кислород из космоса

По словам группы американских ученых, соленая вода в ледяном панцире спутника Юпитера Европы может переносить кислород с поверхности в подледный океан жидкой воды, где этот элемент потенциально может питать весьма развитую аэробную жизнь — то есть жизнь, нуждающуюся в кислороде.

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Некоторые спутники планет-гигантов из внешней части Солнечной системы, вероятно, содержат внутри себя океаны, скрытые под внешней ледяной оболочкой. Считается, что на спутнике Юпитера Европе есть такой океан, и он может быть пригоден для весьма развитой жизни и обитаем, если радиолитические окислители, образующиеся на поверхности из имеющихся химических соединений под действием разлагающих их на части ионизирующих излучений, смогут эффективно проходить сквозь лед.

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Американская исследовательская группа, возглавляемая Марком Гессе из Техасского университета в Остине, предполагает, что окислители могут переноситься сквозь лед за счет стока соленой воды или рассолов, образующихся во время формирования хаотических ландшафтов Европы. При внешней гладкости спутника, наблюдаемой с приличного удалении, вблизи он на самом деле покрыт россыпью бесконечных трещин, хребтов и ледяных торосов, покрывающих четверть поверхности Европы.

Считается, что процесс образования этих поверхностных особенностей под воздействием приливных сил Юпитера подразумевает и появление больших объемов приповерхностного рассола. Авторы статьи, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters показывают, что эти рассолы могут стекать через нижележащий лед и переносить окислители в ходе процессов, именуемых "волнами скважности" ("porosity wave"). Эти импульсы могут распространяться сквозь лед на протяжении 20 тыс. лет. Европа считается одним из лучших мест в Солнечной системе для поиска инопланетной жизни, поскольку астрономы обнаружили там признаки наличия кислорода и воды, а также химические вещества, которые могут служить питательными веществами для микроорганизмов.

Однако ледяной панцирь Европы, толщина которого оценивается в 10-30 км, может оказаться непреодолимым барьером между водой и кислородом, который генерируется солнечным светом и заряженными частицами Юпитера, ударяющимися о ледяную поверхность. Если жизнь в каком-либо привычном землянам виде все же существует в подледном океане, то должен быть путь, которым до нее способен добраться этот кислород с поверхности.

"Наиболее правдоподобный сценарий, основанный на имеющихся данных, заключается в том, что кислород может переноситься соленой водой, или рассолом", — объясняет Гессе.

Ученые считают, что в областях, где ледяной панцирь Европы частично подтаивает, рассол смешивается с кислородом с поверхности и дальше уносит его во внутреннюю часть спутника. Компьютерная модель, созданная Гессе и его коллегами, показала, как это может происходить с рассолом после образования хаотичного ландшафта: рассол просачивается в форме "волн скважности", которые заставляют ледяные поры на мгновение расширяться, позволяя рассолу пройти сквозь них, прежде чем они снова запечатываются.

Этот вид кислородного транспорта, по-видимому, является достаточно эффективным способом доставки кислорода через лед: 86% кислорода с поверхности в результате этих процессов вполне может быть доставлено в океан.

Однако имеющиеся в настоящее время у ученых данные оставляют весьма широкий диапазон уровней кислорода, доставленного таким образом в океан Европы за всю ее историю, — оценки расходятся в 10 тыс. раз.

"По самым оптимистичным оценкам уровень кислорода в океане Европы будет таким же, как и в океанах Земли, что дает надежду на то, что этот кислород сможет поддерживать жизнь в подледном океане, — утверждает еще один соавтор статьи, Стивен Вэнс, исследователь из Лаборатории реактивного движения NASA. — Заманчиво думать о каких-то аэробных организмах, живущих прямо подо льдом. Однако предстоящая в 2024 году миссия NASA — Europa Clipper — может привести к серьезной корректировке оценок содержания кислорода и других компонентов жизни на ледяном спутнике".

Соответствующая теория первоначально была предложена другими учеными, но теперь ее удалось проверить, создав первое в мире основанное на физических законах компьютерное моделирование этих процессов, в ходе которых кислород пробирается вместе с соленой водой под "хаотическими ландшафтами" Европы.

"Наше исследование показывает, что подобные процессы вполне возможны, — говорит Гессе. — Так что можно говорить о том, что одна из нерешенных проблем обитаемости подповерхностного океана Европы теперь решена".

Кевин Хэнд из Лаборатории реактивного движения NASA, занимающийся изучением Европы, который не участвовал в этих исследованиях, заявил в интервью порталу University of Texas News, что новая работа дает вполне убедительное объяснение переноса кислорода на Европе:

"Мы знаем, что на поверхности Европы есть полезные соединения, такие как кислород, но попадают ли они в океан внизу, где их могут потреблять живые организмы? В работе Гессе и его коллег показано, что это возможно".

Предполагается, что автоматическая межпланетная станция NASA Europa Clipper, задача которой состоит в том, чтобы выяснить, присутствуют ли на Европе условия, необходимые для поддержания жизни, стартует с Земли в 2024 году. Многочисленные инструменты этого аппарата, в том числе и радиолокационный эхолот, разработанный учеными Техасского университета в Остине, помогут землянам больше узнать о наличии и доступности ингредиентов жизни на этом спутнике Юпитера.