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46 минут назад

Замело за 20 минут. Найдено первое доказательство гибели группы Дятлова под лавиной

Газета.RuГазета.Ru

Лавинная версия гибели тургруппы Дятлова в горах Урала впервые получила документальное подтверждение. Лавины в этих местах случаются, и вряд ли редки, рассказал «Газете.Ru» участник недавней экспедиции, впервые ставший свидетелем лавины, следы которой замело буквально за полчаса.

Замело за 20 минут. Найдено первое доказательство гибели группы Дятлова под лавиной
Фото: perevaldyatlova.ru/Natureperevaldyatlova.ru/Nature

В январе 2021 года швейцарские ученые, Йохан Гауме руководитель Лаборатории моделирования снега и лавин Федеральной политехнической школы Лозанны, и Александр Пузрин из Института геотехники Швейцарской высшей технической школы Цюриха с помощью математической модели показали, что причиной гибели группы Дятлова в горах Урала в феврале 1959 года могла стать лавина.

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По оценкам авторов, лавина могла возникнуть через 9-13 часов после того, как туристы прорубили снег, чтобы защитить свою палатку от ветра. Исследователи выполнили трёхмерное численное моделирование повреждений, которые могла нанести людям подобная лавина, и его результаты соответствовали травмам, зафиксированным в материалах следствия.

Гибель туристов много лет вызывает споры, среди возможных причин назывались как лавина, так и ряд конспирологических версий – от нападения вооруженных людей до испытаний нового вида оружия или падения ступеней ракеты. Версия швейцарцев выглядела обоснованной и нашла поддержку среди ряда ученых, не хватало одного – документального подтверждения, что в месте гибели, которое считается не лавинопасным, действительно бывают лавины.

В ходе одной из экспедиций на перевал 29 марта 2021 года ее участники заметили на соседнем склоне необычное темное образование, которое сначала приняли за тень облака, а затем также обнаружили на кадрах съемки, сделанной режиссером Маттео Борном. Чтобы выяснить природу темного пятна, в январе 2022 года к перевалу отправилась еще одна экспедиция, которая впервые стала свидетелем схода лавины, что стало первым доказательством версии швейцарских ученых, которые опубликовали новые результаты в статье в журнале Communications Earth & Environment.

Как была обнаружена эта лавина, "Газете.Ru" рассказал участник этой экспедиции, руководитель компании "Уральские экспедиции" Олег Демьяненко.

Nature

- Кто был инициатором новой экспедиции?

- Это была совместная со швейцарцами идея, мы помогли друг другу. Когда год назад были сделаны эти фотографии, возник сильный интерес к тому, что же это было снято. Наша фотография 2021 года была сделана с большого расстояния и было не ясно, что это такое. В этом году было принято решение еще раз туда съездить и посмотреть на это место.

- Как далеко это место от места гибели дятловцев?

- Порядка трех километров. В масштабах гор – это ничто, практически то же самое место.

- Как проходила ваша экспедиция? - Мы с моим помощником, гидом Дмитрием Борисовым отправились на двух снегоходах с Вижая, выбрав погодное окно. Всего мы проехали 240 километров с двумя ночевками. Ехали по Лозьве, но поскольку на реке есть родники, пришлось ехать по лесу километров 20. Была хорошая погода, но в тот день, когда мы понимались к перевалу, к месту возможной лавины, условия резко испортились. Но все-таки, потратив целый день, мы добрались до этого места - со скоростью 3 километра в час при видимости 50 метров. У нас были лишь приблизительные координаты этого места, определенные по спутниковым снимкам. Доехав до того места, где снегоходы уже не могли передвигаться, мы пешком, фактически наощупь, вышли к воронке, образовавшейся от схода лавины.

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По образованию я геолог, имею большой полевой стаж, поэтому кое-что в плане геоморфологии могу оценивать со своей позиции. Место это, некий цирк, очень интересное в геоморфологическом плане. По всей видимости снег там ложится таким образом, что время от времени сходят лавины. И мы оказались там так удачно, что за 15-20 минут до нашего прибытия сошла микролавина, и мы смогли зафиксировать след ее схождения. Буквально через полчаса никаких следов лавины уже не было, ведь была пурга и все это мы тоже документально зафиксировали. Благодаря особой аэродинамике места снег над воронкой летит с огромной скоростью, и в этом месте видимо происходит какое-то разрежение, и он интенсивно оседает.

- Как вы поняли, что лавина сошла перед вами за 20 минут?

- Мы находились там довольно долго и могли оценить, что примерно за такое время снег засыпает воронку почти полностью.

Nature

- Вы делали на месте какие-то замеры, в том числе глубины снега?

- У нас была хорошая техника, квадрокоптеры и хорошие фотоаппараты, но погода не позволила сделать больше того, что получилось. Глубину снега мы промеряли на верху склона и у подножия, в некоторых местах она составляла два метра, где-то метр, где-то больше 4 метров. У подножия воронки глубина всего сантиметров 40, торчат камни, его выдувает, и он там не задерживается. Нам надо было построить математическую модель этой воронки с помощью дрона, но из-за погоды не смогли этого сделать.

- Уклон в этом месте явно больше, чем в месте гибели группы Дятлова?

- Да, тут он больше. Но нам было важно в принципе понять, что лавина здесь возможна. Конечно, шанс смоделировать те же условия, что были в месте палатки, составляют 1 на 10 тысяч. Ведь долго говорили, что такого тут не может быть, не бывает. Нами было доказано, что район потенциально лавиноопасный. И хотя все всегда говорили, что такого никогда не может быть, лавины там случаются.

Я сам являюсь сторонником лавинной версии, и глядя на топографические карты этого района и там есть масса похожих мест, где возможны сходы лавин. Раньше на них внимания не обращали, а тут по воле случая на одной из фотографий увидели это странное явление. Кстати, когда первый снимок в 2021 году увидели ученые-гляциологи, они сказали – "О, это на 99% лавина".

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