Замело за 20 минут. Найдено первое доказательство гибели группы Дятлова под лавиной

Лавинная версия гибели тургруппы Дятлова в горах Урала впервые получила документальное подтверждение. Лавины в этих местах случаются, и вряд ли редки, рассказал «Газете.Ru» участник недавней экспедиции, впервые ставший свидетелем лавины, следы которой замело буквально за полчаса.

Фото: perevaldyatlova.ru/Nature perevaldyatlova.ru/Nature

В январе 2021 года швейцарские ученые, Йохан Гауме руководитель Лаборатории моделирования снега и лавин Федеральной политехнической школы Лозанны, и Александр Пузрин из Института геотехники Швейцарской высшей технической школы Цюриха с помощью математической модели показали, что причиной гибели группы Дятлова в горах Урала в феврале 1959 года могла стать лавина.

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По оценкам авторов, лавина могла возникнуть через 9-13 часов после того, как туристы прорубили снег, чтобы защитить свою палатку от ветра. Исследователи выполнили трёхмерное численное моделирование повреждений, которые могла нанести людям подобная лавина, и его результаты соответствовали травмам, зафиксированным в материалах следствия.

Гибель туристов много лет вызывает споры, среди возможных причин назывались как лавина, так и ряд конспирологических версий – от нападения вооруженных людей до испытаний нового вида оружия или падения ступеней ракеты. Версия швейцарцев выглядела обоснованной и нашла поддержку среди ряда ученых, не хватало одного – документального подтверждения, что в месте гибели, которое считается не лавинопасным, действительно бывают лавины.

В ходе одной из экспедиций на перевал 29 марта 2021 года ее участники заметили на соседнем склоне необычное темное образование, которое сначала приняли за тень облака, а затем также обнаружили на кадрах съемки, сделанной режиссером Маттео Борном. Чтобы выяснить природу темного пятна, в январе 2022 года к перевалу отправилась еще одна экспедиция, которая впервые стала свидетелем схода лавины, что стало первым доказательством версии швейцарских ученых, которые опубликовали новые результаты в статье в журнале Communications Earth & Environment.

Как была обнаружена эта лавина, "Газете.Ru" рассказал участник этой экспедиции, руководитель компании "Уральские экспедиции" Олег Демьяненко.

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- Кто был инициатором новой экспедиции?

- Это была совместная со швейцарцами идея, мы помогли друг другу. Когда год назад были сделаны эти фотографии, возник сильный интерес к тому, что же это было снято. Наша фотография 2021 года была сделана с большого расстояния и было не ясно, что это такое. В этом году было принято решение еще раз туда съездить и посмотреть на это место.

- Как далеко это место от места гибели дятловцев?

- Порядка трех километров. В масштабах гор – это ничто, практически то же самое место.

- Как проходила ваша экспедиция? - Мы с моим помощником, гидом Дмитрием Борисовым отправились на двух снегоходах с Вижая, выбрав погодное окно. Всего мы проехали 240 километров с двумя ночевками. Ехали по Лозьве, но поскольку на реке есть родники, пришлось ехать по лесу километров 20. Была хорошая погода, но в тот день, когда мы понимались к перевалу, к месту возможной лавины, условия резко испортились. Но все-таки, потратив целый день, мы добрались до этого места - со скоростью 3 километра в час при видимости 50 метров. У нас были лишь приблизительные координаты этого места, определенные по спутниковым снимкам. Доехав до того места, где снегоходы уже не могли передвигаться, мы пешком, фактически наощупь, вышли к воронке, образовавшейся от схода лавины.

По образованию я геолог, имею большой полевой стаж, поэтому кое-что в плане геоморфологии могу оценивать со своей позиции. Место это, некий цирк, очень интересное в геоморфологическом плане. По всей видимости снег там ложится таким образом, что время от времени сходят лавины. И мы оказались там так удачно, что за 15-20 минут до нашего прибытия сошла микролавина, и мы смогли зафиксировать след ее схождения. Буквально через полчаса никаких следов лавины уже не было, ведь была пурга и все это мы тоже документально зафиксировали. Благодаря особой аэродинамике места снег над воронкой летит с огромной скоростью, и в этом месте видимо происходит какое-то разрежение, и он интенсивно оседает.

- Как вы поняли, что лавина сошла перед вами за 20 минут?

- Мы находились там довольно долго и могли оценить, что примерно за такое время снег засыпает воронку почти полностью.

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- Вы делали на месте какие-то замеры, в том числе глубины снега?

- У нас была хорошая техника, квадрокоптеры и хорошие фотоаппараты, но погода не позволила сделать больше того, что получилось. Глубину снега мы промеряли на верху склона и у подножия, в некоторых местах она составляла два метра, где-то метр, где-то больше 4 метров. У подножия воронки глубина всего сантиметров 40, торчат камни, его выдувает, и он там не задерживается. Нам надо было построить математическую модель этой воронки с помощью дрона, но из-за погоды не смогли этого сделать.

- Уклон в этом месте явно больше, чем в месте гибели группы Дятлова?

- Да, тут он больше. Но нам было важно в принципе понять, что лавина здесь возможна. Конечно, шанс смоделировать те же условия, что были в месте палатки, составляют 1 на 10 тысяч. Ведь долго говорили, что такого тут не может быть, не бывает. Нами было доказано, что район потенциально лавиноопасный. И хотя все всегда говорили, что такого никогда не может быть, лавины там случаются.

Я сам являюсь сторонником лавинной версии, и глядя на топографические карты этого района и там есть масса похожих мест, где возможны сходы лавин. Раньше на них внимания не обращали, а тут по воле случая на одной из фотографий увидели это странное явление. Кстати, когда первый снимок в 2021 году увидели ученые-гляциологи, они сказали – "О, это на 99% лавина".