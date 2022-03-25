Ученые выяснили, какие лекарства могут спровоцировать инсульт

От инфарктов и инсультов в год умирает более 17 миллионов человек мире, это самое тяжелое сосудистое заболевание головного мозга. В группе риска не только пожилые люди, но и молодежь.

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Главными факторами риска возникновения опасных для жизни состояний принято считать хронические нарушения обмена веществ, постоянный стресс и малоподвижный образ жизни. Новое исследование ученых выявило, что спровоцировать инсульт могут и некоторые лекарственные препараты. Подробности читайте в нашей новости.

Исследователи из центра здоровья населения Бордо во Франции убедились в том, что инсульт и проблемы с сосудами могут грозить и тем, кто применяет противорвотные препараты. Их часто назначают при отравлениях, постоянных приступах мигреней, при заболеваниях печени и почек и черепно-мозговых травмах.

Специалисты отметили, что потребуются дополнительные исследования, они помогут выявить более точную взаимосвязь между приемом противорвотных препаратов и возникновения инсультов. Авторы исследования предупреждают о том, что принимать такие лекарственные средства без назначения врача недопустимо, пишет издание The BMJ.