"Трансмашхолдинг" создал вагон-электростанцию для эксплуатации в составе пассажирских поездов

"Трансмашхолдинг" создал вагон-электростанцию для движения поездов на неэлектрифицированных участках железных дорог, в том числе для энергоснабжения современных двухэтажных вагонов, сообщили в дирекции по внешним связям и корпоративным коммуникациям компании.

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"Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ, входит в состав АО "Трансмашхолдинг") представил экспертам новую разработку - вагон-электростанцию мод. 61-4551, предназначенную для эксплуатации в составе пассажирских поездов", - сказали в ТМХ.

Вагон-электростанцию обслуживает один оператор и проводит контроль работы оборудования. Основная задача такого вагона-электростанции -обеспечение электроэнергией пассажирских поездов, эксплуатируемых на неэлектрифицированных участках железных дорог с шириной колеи 1520 мм, для чего в вагоне используется дизель-электрическая станция общей мощностью 1350 кВт, состоящая из трех дизель-электрических установок, отметили в ТМХ.

Кроме того, вагон-электростанцию можно эксплуатировать в любое время года. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования, которые установлены в вагоне, создают все условия для работы обслуживающего персонала и оборудования при температурах от минус 50 до плюс 45 градусов при относительной влажности 90%. Также вагон оснащен системами противоюзной защиты и автоматического пожаротушения, пожарной сигнализацией с указанием места возникновения пожара, добавили в ТМХ.