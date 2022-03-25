Дроны в садоводстве помогают оптимизировать внесение удобрений

Международная агротехнологическая компания Aerobotics утверждает, что с ростом затрат на производство точное земледелие становится все более важным для получения максимальной отдачи от каждого растения.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Компания Aerobotics была основана в Кейптауне, Южная Африка, в 2014 году с целью оптимизации урожайности для производителей многолетних культур. Сейчас она работает в 18 странах, сотрудничая с некоторыми из крупнейших производителей фруктов в мире. В Австралии Aerobotics оказывает услуги по разнообразным культурам, включая цитрусовые, авокадо, манго и яблони, а также макадамию, миндаль и грецкие орехи.

Видео дня

Генеральный директор в Австралии доктор Йоав Ичи говорит, что подход компании заключается в сборе данных с дронов, создании цифровой модели каждого растения на ферме и измерении того, как дерево развивается и плодоносит по сравнению с потенциалом.

"Мы используем дроны с мультиспектральными и тепловизионными камерами, - рассказывает доктор Ичи. - Информация, которую мы предоставляем, включает количество деревьев и инвентарные данные, чтобы вы знали, сколько деревьев у вас есть и сколько надо докупить в питомнике. Также предоставляем карту здоровья, которая измеряет зелень кроны и способность деревьев к фотосинтезу".

Это помогает производителям понять, какие блоки менее однородны и где существуют неоптимальные условия для качественных фруктов. Это важная информация, поскольку она помогает производителям сосредоточить свои усилия и принять меры в нужное время и в нужном месте.

Хотя существуют варианты дистанционного зондирования, дроны обеспечивают более высокое разрешение снимков, чем самолеты. Дроны могут летать ниже и с большей точностью различать дерево и объект, не являющийся деревом, что имеет решающее значение для получения информации из изображений.

Кроме того, дроны предлагают больше гибкости в отношении времени полета. Садоводы уже высоко оценили технологию Aerobotics на базе дронов, сообщают об улучшении однородности садов и повышении урожайности.

Взять, к примеру, цитрусовые. Вы хотите собрать большой урожай на своих гектарах, но вы также хотите получать плоды нужного размера и качества из сезона в сезон. Наши инструменты, такие как картирование ирригации, позволяют производителям убедиться, что их деревья орошаются и удобряются эффективно, чтобы достичь целей.