Российские ученые объяснили «медицинский» запах китов на Чукотке

Российские ученые из национального парка «Берингия» объяснили «медицинский» запах китов на Чукотке. Это может быть связано со спецификой их корма или заболеванием печени млекопитающих, сообщает РИА «Новости».

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Отмечается, что еще с конца 1990-х годов местные жители стали замечать, что мясо некоторых из добытых китов отличается странным запахом. Кроме того, оно вызывало расстройство пищеварения, что делало его фактически несъедобным. При этом зачастую почувствовать неприятный запах можно было просто при приближении к животному на достаточно близкое расстояние.

Ученые проанализировали изотопный состав углерода и азота в 46 пробах кожи серых китов, собранных в разных районах Чукотки: 22 образца из района пролива Сенявина, 19 образцов из Мечигменского залива, два образца из Сиреников и три образца из Инчоуна. В выборке присутствовало семь китов, у которых в разной степени ощущался «медицинский» запах».

Оказалось, что у «вонючих» китов выявлено низкое содержание тяжелого азота. По словам специалистов, данное вещество накапливается в пищевой цепи: в водорослях его совсем мало, в рачках-водорослеедах – чуть больше и так далее. Таким образом низкое значение может свидетельствовать о том, что особи с неприятным запахом питаются менее «хищным» кормом.