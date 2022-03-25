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4 часа назад

В древнем льду Антарктиды ученые нашли частицы внеземного происхождения

Российская ГазетаРоссийская Газета

Об исследованиях древнего льда "Российской газете" рассказал директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

В древнем льду Антарктиды ученые нашли частицы внеземного происхождения
Фото: Depositphotos.comDepositphotos.com

Александр Сергеевич, почему особую ценность имеют керны - столбики льда при бурении ледников - из центральных областей Гренландии и Антарктиды?

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Александр Макаров: В этих зонах не бывает летнего таяния. Это кладезь климатической информации.

Древний лед хранит в себе информацию о том, какой была жизнь на нашей планете тысячи и даже миллионы лет назад. Сегодня нами хорошо изучены образцы льда, возраст которых насчитывает 440 тысяч лет. В ближайшее время начнется оценка поднятого недавно льда, возраст которого приближается к 600 тысячам лет.

Мы также понимаем, где в Антарктиде могут залегать льды, образовавшиеся около двух миллионов лет назад, на заре развития нашей цивилизации, в период каменного века.

И как по кернам вы изучаете древний климат?

Александр Макаров: Исследуя керны в лабораторных условиях, наши специалисты измеряют изотопный состав льда - эти данные позволяют реконструировать температуру воздуха в прошлом.

Оценивается электропроводность материала - это интегральный показатель содержания химических примесей. Определяется концентрация солей морского и терригенного (то есть принесенного с суши) происхождения, наличие следов вулканической активности и многое другое.

А как находите вещества неземного происхождения?

Александр Макаров: Минеральный состав, или по-простому концентрация пыли, дополняет химический анализ. И позволяет найти частицы внеземного происхождения - так называемые микрометеориты. А также слои вулканического пепла.

Парниковые газы были и раньше - очень давно. По каким критериям вы их изучаете?

Александр Макаров: Измерения концентрации газов в пузырьках воздуха позволяет судить о газовом составе атмосферы в прошлом. И это единственный прямой способ узнать, например, концентрацию парниковых газов в доиндустриальную эпоху.

Даже минимальное количество воздуха, заключенное во льду, несет ценную информацию. К примеру, сегодня мы точно знаем, что современная концентрация углекислого газа и метана гораздо выше максимальных значений за последние сотни тысяч лет. То есть человеческая деятельность привела к значительному изменению атмосферы. Это научно доказанный факт.

Полностью читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

Наука и техника,Александр Макаров,
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