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54 минуты назад

Роскомнадзор потребовал от YouTube вернуть доступ к видеозаписи в аккаунте Минобороны РФ

ТАССТАССиещё 6

Роскомнадзор потребовал от администрации видеохостинга YouTube снять ограничения с видеозаписи заседания Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине на официальном аккаунте Минобороны РФ. Об этом сообщается в субботу в Telegram-канале ведомства.

От YouTube потребовали разблокировать видеозапись Минобороны РФ
Фото: ReutersReuters

"Роскомнадзор потребовал от администрации видеохостинга YouTube незамедлительно снять все наложенные ограничения с видеозаписи "Заседание Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине" на официальном аккаунте Министерства обороны России", а также объяснить причины их введения", - указано в сообщении.

В Госдуме объяснили возможную блокировку YouTube

В ведомстве отмечают, что подобные действия администрации YouTube являются актом цензуры.

"Действия администрации YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры, направленной против всего российского. Ведомство считает недопустимыми какие-либо ограничения в отношении российских СМИ, общественно значимых ресурсов и политических деятелей, а тем более государственного органа РФ", - говорится в сообщении.

Наука и техника,Радио,Телевидение,СССР,Минобороны России,Роскомнадзор,Госдума,
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