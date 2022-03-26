От YouTube потребовали разблокировать видеозапись Минобороны РФ

"Действия администрации YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры, направленной против всего российского. Ведомство считает недопустимыми какие-либо ограничения в отношении российских СМИ, общественно значимых ресурсов и политических деятелей, а тем более государственного органа РФ", - говорится в сообщении.