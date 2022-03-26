От YouTube потребовали разблокировать видеозапись Минобороны РФ

Роскомнадзор потребовал от администрации видеохостинга YouTube снять ограничения с видеозаписи заседания Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине на официальном аккаунте Минобороны РФ. Об этом сообщается в субботу в Telegram-канале ведомства.
"Роскомнадзор потребовал от администрации видеохостинга YouTube незамедлительно снять все наложенные ограничения с видеозаписи "Заседание Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине" на официальном аккаунте Министерства обороны России", а также объяснить причины их введения", - указано в сообщении.
В ведомстве отмечают, что подобные действия администрации YouTube являются актом цензуры.
"Действия администрации YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры, направленной против всего российского. Ведомство считает недопустимыми какие-либо ограничения в отношении российских СМИ, общественно значимых ресурсов и политических деятелей, а тем более государственного органа РФ", - говорится в сообщении.