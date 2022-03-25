Роскомнадзор ограничил доступ к сайту разработчиков S.T.A.L.K.E.R

Современные технологии информационной безопасности позволяют оперативно выявить и пресечь постороннее вмешательство в электронные ресурсы Росреестра, заверяет пресс-служба ведомства.

Фото: GSC Game World GSC Game World

Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН) размещена в территориально распределенных центрах обработки данных. Во ФГИС ЕГРН предусмотрено резервное копирование информации на всех уровнях, благодаря чему устраняются риски потери, искажения или недоступности информации.

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Доступ к системе сотрудников ведомства строго регламентирован: во всех субъектах РФ есть определенное количество госрегистраторов, доступ каждого из которых персонифицирован, в том числе с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, что позволяет контролировать процесс работы в системе на каждом из этапов и допускать только легитимных пользователей.

Электронные системы Росреестра имеют многоуровневую систему защиты как от киберугроз, так и от потери и искажения данных. В частности, проводится шифрование сетевого трафика с использованием средств криптографической защиты информации на основе отечественных решений и алгоритмов шифрования, система регулярно проверяется на наличие ошибок и сбоев, данные автоматически архивируются и др.

Официальный сайт Росреестра работает по протоколу безопасного соединения HТТPS, используя SSL-сертификат. SSL-сертификат содержит данные об организации, её владельце и подтверждает их существование.

Использование сертификата безопасности для сайта гарантирует, что при транспортировке от сервера к браузеру данные не изменятся и не потеряются, доступ злоумышленников к информации исключается.

Собственникам специалисты Росреестра рекомендуют внести в ЕГРН адрес своей электронной почты. В этом случае владелец недвижимости оперативно получит из Росреестра информацию о любых действиях с его недвижимостью.

Указать адрес электронной почты можно при подаче заявления на осуществление учетно-регистрационных действий. Если права уже зарегистрированы, подать заявление можно в любом офисе МФЦ, в личном кабинете на сайте Росреестра, а также по почте (в этом случае подпись на заявлении должна быть нотариально удостоверена).

Еще один способ защиты своей недвижимости - подача заявления о невозможности госрегистрации перехода, ограничения (обременения), прекращения права на принадлежащие объекты недвижимости без вашего личного участия. В ЕГРН будет внесена соответствующая запись, и документы, поданные без личного участия собственника (например, по доверенности), рассматриваться не будут. Их вернут обратно заявителю. Исключением могут быть лишь случаи, когда учетно-регистрационные действия проводятся по решению суда или требованию судебного пристава-исполнителя.

Такое заявление можно подать в МФЦ, в личном кабинете на сайте Росреестра (в этом случае нужно иметь сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи), а также в офисах Федеральной кадастровой палаты (если заявление подается экстерриториально). Это можно сделать и по почте - тогда подпись на заявлении должна быть нотариально удостоверена.

Не стоит забывать о базовых правилах информационной безопасности, считают в ведомстве. Храните пароли и конфиденциальные данные в автономном режиме. Проверяйте безопасность подключения к сайтам и используйте только защищенное соединение (в адресной строке браузера перед адресом сайта должен стоять зеленый замок и должно быть прописано HTTPS).