Роскомнадзор ограничил доступ к сайту разработчиков S.T.A.L.K.E.R

Доступ к сайту украинской студии-разработчика компьютерных игр GSC Game World — серия игр «Казаки», S.T.A.L.K.E.R и т.д. — был ограничен решением Роскомнадзора, согласно данным ведомственного реестра запрещенных ресурсов.
Отмечено, что решение принято по статье 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ — «Порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением закона». Иные причины такого шага Роскомнадзора не уточняются на сайте ведомства.
Ранее GSC Game World объявила, что останавливает продажи своей продукции жителям РФ.
В компании пояснили, что перестанут принимать заказы на цифровые издания, а физические издания не будут доступны в том числе для пользователей, которые сделали предзаказ. Для возврата средств предлагается обращаться в магазины или в техническую поддержку платежной системы, через которую совершалась покупка.