Роскомнадзор ограничил доступ к сайту разработчиков S.T.A.L.K.E.R

Отмечено, что решение принято по статье 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ — «Порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением закона». Иные причины такого шага Роскомнадзора не уточняются на сайте ведомства.

В компании пояснили, что перестанут принимать заказы на цифровые издания, а физические издания не будут доступны в том числе для пользователей, которые сделали предзаказ. Для возврата средств предлагается обращаться в магазины или в техническую поддержку платежной системы, через которую совершалась покупка.