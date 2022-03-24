В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 96.05EUR 105.47
Войти в почту
1 час назад

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту разработчиков S.T.A.L.K.E.R

Газета.RuГазета.Ruиещё 4

Доступ к сайту украинской студии-разработчика компьютерных игр GSC Game World — серия игр «Казаки», S.T.A.L.K.E.R и т.д. — был ограничен решением Роскомнадзора, согласно данным ведомственного реестра запрещенных ресурсов.

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту разработчиков S.T.A.L.K.E.R
Фото: GSC Game WorldGSC Game World

Отмечено, что решение принято по статье 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ — «Порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением закона». Иные причины такого шага Роскомнадзора не уточняются на сайте ведомства.

Ранее GSC Game World объявила, что останавливает продажи своей продукции жителям РФ.

В компании пояснили, что перестанут принимать заказы на цифровые издания, а физические издания не будут доступны в том числе для пользователей, которые сделали предзаказ. Для возврата средств предлагается обращаться в магазины или в техническую поддержку платежной системы, через которую совершалась покупка.

Последние новости
Наука и техника,Роскомнадзор,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители