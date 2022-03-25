В Израиле расшифрованы древнейшие "проклятия Моисея"

В Израиле эксперты впервые представили расшифровку текстов со свинцовой таблички, найденной на библейской горе Гевал. Как оказалось, эта старейшая из известных еврейских надписей на иврите содержит в себе десять проклятий.
Как сообщает The Jerusalem Post, табличка, о которой идет речь, была обнаружена в декабре 2019 года. Она представляет собой свинцовый амулет, известный как defixio или табличка с проклятиями. Артефакт нашел Скотт Стриплинг, директор Института археологических исследований Библейской семинарии в Кэти (США).
Команда под его руководством работала в Израиле и повторно просеивала археологический материал, собранный еще в ходе раскопок 1982-1989 годов. Последние были проведены ныне покойным профессором археологии Хайфского университета Адамом Зерталом. Он обнаружил то, что им было названо "алтарем Иисуса Навина на горе Гевал".
И вот теперь ученым удалось расшифровать текст на артефакте, который был обнаружен в процессе просеивания. Сообщается, что слово "проклятие" упоминается в нем 10 раз, а слово "Яхве" встречается дважды. Дословно перевод выглядит так: "Проклят, проклят, проклят - проклят Богом Яхве, ты умрешь, проклят, проклят, ты непременно умрешь, проклят Яхве проклят, проклят, проклят".
Эксперты проводят параллель с фрагментом из Ветхого Завета. Во Второзаконии рассказывается о том, как Моисей поручил священникам из левитов вести народ в Израиль с вершины горы Гевал. При этом левиты должны были возвещать всему народу Израиля громким голосом 11 проклятий, в том числе: "Проклят человек, который оскорбит отца или мать", "Проклят человек, который передвинет межевой камень ближнего своего", "Проклят человек, который собьет слепого с пути", "Проклят человек, который откажет в правосудии чужеземцу, сироте или вдове" и т.д.
Это был своего рода свод правил, которым народ Израиля должен был следовать. А в книге Иисуса Навина в одной из глав описано, как Иисус Навин строит жертвенник на горе Гевал после битвы с Гаем, приносит всесожжение Богу и повторяет "проклятия Моисея". В связи с этим исследователи предположили, что обнаруженный свинцовый артефакт представляет собой шаблонный амулет тех времен, на котором были записаны "проклятия Моисея". Ценности предмету придает то, что это древнейший на сегодня известный текст на иврите.