В Израиле расшифрованы древнейшие "проклятия Моисея"

В Израиле эксперты впервые представили расшифровку текстов со свинцовой таблички, найденной на библейской горе Гевал. Как оказалось, эта старейшая из известных еврейских надписей на иврите содержит в себе десять проклятий.

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Как сообщает The Jerusalem Post, табличка, о которой идет речь, была обнаружена в декабре 2019 года. Она представляет собой свинцовый амулет, известный как defixio или табличка с проклятиями. Артефакт нашел Скотт Стриплинг, директор Института археологических исследований Библейской семинарии в Кэти (США).

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Команда под его руководством работала в Израиле и повторно просеивала археологический материал, собранный еще в ходе раскопок 1982-1989 годов. Последние были проведены ныне покойным профессором археологии Хайфского университета Адамом Зерталом. Он обнаружил то, что им было названо "алтарем Иисуса Навина на горе Гевал".

И вот теперь ученым удалось расшифровать текст на артефакте, который был обнаружен в процессе просеивания. Сообщается, что слово "проклятие" упоминается в нем 10 раз, а слово "Яхве" встречается дважды. Дословно перевод выглядит так: "Проклят, проклят, проклят - проклят Богом Яхве, ты умрешь, проклят, проклят, ты непременно умрешь, проклят Яхве проклят, проклят, проклят".

Эксперты проводят параллель с фрагментом из Ветхого Завета. Во Второзаконии рассказывается о том, как Моисей поручил священникам из левитов вести народ в Израиль с вершины горы Гевал. При этом левиты должны были возвещать всему народу Израиля громким голосом 11 проклятий, в том числе: "Проклят человек, который оскорбит отца или мать", "Проклят человек, который передвинет межевой камень ближнего своего", "Проклят человек, который собьет слепого с пути", "Проклят человек, который откажет в правосудии чужеземцу, сироте или вдове" и т.д.