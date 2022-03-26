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12 минут назад

«Роскосмос» показал проект российской миссии на Марс

Lenta.ruLenta.ru

Научно-производственное объединение (НПО) имени С. А. Лавочкина в выпуске «Вестника» опубликовало информацию по проекту российской марсианской автоматической межпланетной станции (АМС). Об этом сообщает «Роскосмос».

«Роскосмос» показал проект российской миссии на Марс
Фото: ТАССТАСС

АМС включает перелетный и десантный модули, последний — с долгоживущей стационарной посадочной платформой.

«Перелетный модуль необходим для транспортировки десантного модуля от Земли до Марса, а десантный модуль — для обеспечения доставки посадочной платформы на поверхность Красной планеты. Кроме того, для реализации проекта нужен орбитальный аппарат с целью ретрансляции данных с посадочной платформы на Землю», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на посадочной платформе будет размещена научная аппаратура, которая, в частности, позволит осуществлять поиск признаков жизни на Марсе в прошлом и в настоящее время.

В марте Европейское космическое агентство (ЕКА) отказалось от сотрудничества с «Роскосмосом» по совместной марсианской миссии ExoMars. Тогда же в ответ на это гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал отправить российскую АМС к Красной планете уже через несколько лет.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,Европейское космическое агентство,
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