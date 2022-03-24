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1 час назад

Глава «Яндекс.Еды» извинился за утечку данных

Говорит МоскваГоворит Москва

Роман Маресов назвал случившееся беспрецедентным случаем для компании.

Глава «Яндекс.Еды» извинился за утечку данных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На сайте «Яндекса» опубликован пост главы подразделения. Он отметил, что обнародованные адреса и телефоны пользователей хакеры смешали с данными других компаний. Гендиректор сервиса заверил, что «Яндекс.Еда» извлекла много уроков из этой ситуации.

На этой неделе пользователи агрегатора по доставке еды обнаружили в интернете сайт с их данными. Там можно было найти имена, телефоны, адреса и суммы денег, потраченных на доставку за последние полгода.

Наука и техника,Яндекс,
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