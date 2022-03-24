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1 час назад

В Тюмени почти разгадали тайну смертельной гаффской болезни. Это станет мировым открытием

Ura.RuUra.Ru

Ученые тюменского Государственного аграрного университета Северного Зауралья считают планктон причиной появления в озерах региона возбудителя смертельной гаффской болезни. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Российские ученые разгадали тайну смертельной болезни
Фото: ТАССТАСС

«Ученые ГАУ СЗ тщательно исследовали озера тобольского Заболотья. Выявлено, что в видовом составе фитопланктона озер отмечены цианобактерии, способные при цветении воды вызвать токсические заболевания у рыб и беспозвоночных. Липофильные органические низкомолекулярные соединения определены и описаны. Исследования продолжаются», — сообщает пресс-служба вуза на его сайте.

Таким образом, возбудителем смертельной гаффской болезни, о которой ранее погибли несколько жителей Тюменской области, может выступать планктон. Он делает рыбу токсичной, а после употребления ее в пищу болезнь передается людям. Причем по внешнему виду определить зараженную рыбу невозможно.

Как отметили в департамент агропромышленного комплекса Тюменской области, последние 100 лет в мире не делалось каких-либо открытий в изучении причин возникновения гаффской болезни. Поэтому достижения тюменских ученых станут примером для коллег из других стран.

Как ранее писало URA.RU, ученые аграрного университета Северного Зауралья ведут исследования в рамках госконтракта. Их задача — выяснить, от чего гаффская болезнь появилась в озерах в Тобольском районе области. Это нужно, чтобы предотвратить дальнейшие заражения.

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