Новые данные изменили представление о возрасте некоторых областей Млечного пути

Используя данные, собранные при помощи миссии Gaia ("Гея") Европейского космического агентства (ЕКА), астрономы показали, что часть Млечного пути, известная как "толстый диск", формировалась 13 миллиардов лет назад, то есть примерно на 2 миллиарда лет раньше, чем ожидалось, и всего лишь через 0,8 миллиарда лет после Большого взрыва.

Фото: Adam Evans Adam Evans

Эти удивительные результаты были получены командой под руководством Маошена Сяна (Maosheng Xiang) из Института астрономии Общества Макса Планка, Германия, проанализировавшей данные, собранные при помощи космической миссии Gaia, а также наземной обсерватории Large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopic Telescope (LAMOST), Китай. Ученые смогли точно определить возраст 250 000 звезд класса субгигантов, что, в свою очередь, позволило охарактеризовать возраст толстого и тонкого дисков Галактики.

Наша Галактика состоит из нескольких структурных элементов. Наиболее древней структурой является сферическое гало, окружающее галактический диск, который является более молодым образованием. Диск состоит из двух компонент, толстого и тонкого дисков. Тонкий диск содержит большую часть наблюдаемых с Земли звезд и выглядит при взгляде на Млечный путь на небе как туманная светлая полоса. Толстый диск почти в два раза толще тонкого диска, но имеет меньший диаметр, и в нем содержится лишь несколько процентов звезд Млечного пути.