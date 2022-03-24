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54 минуты назад

«Внешних врагов достаточно»: Глава SuperJob призвал не считать уехавших программистов предателями

Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостей

Алексей Захаров уверен, что уже начался процесс возвращения уехавших из России IT-специалистов.

Глава SuperJob уверен, что уехавшие из России IT-специалисты уже возвращаются
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент онлайн платформы по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в пресс-центре НСН рассказал, что уехавшие из России программисты готовы вернуться.

«Люди излишне эмоциональные в большинстве своем. Люди, которые испугались чего-то, но точно не предатели из них 99,9%. Поэтому я тоже коллегу прошу, я из Госдумы слышал такие слова, с риторикой сейчас нужно аккуратно, потому что у нас внешних врагов более чем достаточно. Нам достаточно внешних врагов, нам главное плодить врагов среди наших граждан. Люди уехали, но пошел и обратный поток, потому что цены в Армении, Грузии сейчас другие, потому что приехало большое количество людей. А уедут они потом по другим причинам или нет – не дай бог. Хорошо, уезжайте, но потом возвращайтесь, мы найдем, как вам выплачивать зарплату. Все компании сейчас поступают именно так», - рассказал он.

Уровень безработицы в России может достигнуть 15% по итогам года, заявила ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева в пресс-центре НСН.

Наука и техника,Елена Цунаева,Алексей Захаров,Госдума,
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