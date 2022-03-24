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1 час назад

Искусственный интеллект обучили предсказывать риск сердечного приступа быстрее врачей

Ferra.ruFerra.ru

Новый инструмент искусственного интеллекта, разработанный исследователями из медицинского центра Cedars-Sinai, может точно измерить отложения бляшек в коронарных артериях и предсказать риск сердечного приступа у пациента в течение пяти лет.

ИИ предсказывает риск сердечного приступа раньше врачей
Фото: Depositphotos Depositphotos

Обследование, известное как компьютерная томографическая ангиография (КТА), является одним из лучших инструментов, имеющихся в распоряжении врачей для оценки состояния пациентов с сердечными заболеваниями. Недавно было установлено, что КТА-изображение отложений бляшек в коронарных артериях является лучшим способом предсказать вероятность сердечного приступа у пациента в ближайшем будущем.

Когда бляшки измеряются, эксперту требуется не менее 25-30 минут, но теперь мы можем использовать эту программу (которую создали ученые, – прим. ред.) для количественной оценки бляшек по снимкам КТА за пять-шесть секунд Cтарший автор нового исследования Дамини Дей.

Для создания инструмента исследователи сначала обучили алгоритм распознавания отложений бляшек, используя набор данных КТА-изображений 921 пациента. Затем инструмент был проверен на тестовом наборе изображений от нескольких сотен пациентов, получив результаты, практически полностью совпадающие с результатами экспертов.

Затем исследователи проверили способность инструмента предсказывать будущие сердечные приступы. Установив несколько пороговых значений объема бляшки, исследователи обнаружили, что инструмент может точно разделить пациентов на две категории - с высоким и низким риском возникновения инфаркта в течение пяти лет после проведения КТА.

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