Windows 11 VS. Windows 10: сравнение от экспертов

Эксперты канала Low FPS Gaming в одном из выпусков выяснили, какая из двух операционных систем оказывается быстрее: Windows 10 или Windows 11. О результатах - в материале.

Фото: Microsoft Microsoft

На YouTube-канале Low FPS Gaming сопоставили Win10 и Win11 по скорости запуска, а также производительности в десяти играх. Среди проектов - God Of War, Forza Horizon 5, Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077, Horizon Zero Dawn, Hitman 3, Call Of Duty Warzone Pacific, The Witcher 3, Control, Shadow Of The Tomb Raider.

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Сначала эксперты протестировали скорость запуска ноутбука на Windows 10 и 11. В этом плане победителем оказалась 11-я версия операционной системы: с ней компьютер включился за почти 10 секунд, в то время как с 10-й - за почти 20 секунд.

Что касается игр, то в God Of Warв 1440p на ультра-настройках средняя частота кадров с Win10 равнялась 60-65 к/с, с Win11 - 62-65 к/с. В очень редких событиях производительность составляла 41 к/с и 43 к/с соответственно.

Forza Horizon 5шла в 1080p с ультра-пресетом. Средний FPS в ней составил 71 к/с (Windows 10) и 73 к/с (Windows 11). В крайне редких событиях частота кадров снижалась до 33 к/с и 31 к/с соответственно.

Red Dead Redemption 2запускалась в Full HD на ультра-настройках графики. Производительность здесь в среднем равнялась 74 к/с с Win10 и 75-76 к/с с Win11. В то же время в очень редких событиях FPS равнялся 29 к/с и 46 к/с соответственно.

В Cyberpunk 2077с пресетом Custom и в разрешении 1080p удалось достичь в среднем 63-64 к/с и 63-65 к/с (Windows 10 и Windows 11 соответственно), а в крайне редких событиях - 12 к/с и 14 к/с.

Horizon Zero Dawnшла также в 1080p, но на ультра-настройках. В среднем частота кадров в игре равнялась 91-95 к/с и 93-96 к/с (Win10 и Win11). В очень редких событиях частота кадров составляла уже 60 к/с и 47 к/с соответственно.

Hitman 3запускалась в Full HD с ультра-пресетом. Средний FPS в этом случае оказался равен с Windows 10 - 106-111 к/с, с Windows 11 - 108-113 к/с. В очень редких событиях показатели находились в пределах 21 к/с и 81 к/с соответственно.

В Call Of Duty Warzone Pacificна настройках Normal и в Full HD удалось получить в среднем на уровне 121-138 к/с с Windows 10 и 118-141 к/с с Windows 11. В крайне редких событиях производительность снижалась при этом до 40 и 56 к/с соответственно.

Игра The Witcher 3шла в 1080p на высоких настройках. В среднем производительность здесь составляла 81-82 к/с (Windows 10) и 82-84 к/с (Windows 11). Частота кадров в очень редких событиях при этом снижалась до 44 к/с и 38 к/с соответственно.

В Controlв разрешении 1080p с высоким пресетом удалось получить 80-83 к/с (Win10) и 76-79 к/с (Win11) в среднем. В крайне редких событиях производительность равнялась 28 к/с и 56 к/с соответственно.

Наконец, Shadow Of The Tomb Raiderзапускалась в Full HD на самых высоких настройках. Средний FPS в игре был равен 98-117 к/с с Windows 10 и 114-123 к/с с Windows 11, в очень редких событиях - 69 к/с и 24 к/с.