Windows 11 VS. Windows 10: сравнение от экспертов

На YouTube-канале Low FPS Gaming сопоставили Win10 и Win11 по скорости запуска, а также производительности в десяти играх. Среди проектов - God Of War, Forza Horizon 5, Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077, Horizon Zero Dawn, Hitman 3, Call Of Duty Warzone Pacific, The Witcher 3, Control, Shadow Of The Tomb Raider.