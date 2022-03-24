Бывшая типография получила статус технопарка

Технопарк специализируется на полиграфической деятельности, там издается научная и учебная литература, а также ведется разработка ПО в сфере образования.На сегодняшний день его резидентами являются 10 компаний, в которых работают более 800 человек.Всего в Москве работают уже 47 технопарков, где базируются 2,1 тыс. компаний. Под их нужды создано более 68 тыс. рабочих мест. Общий объем инвестиций в развитие технопарков города с 2016 года составил 53,6 млрд рублей.