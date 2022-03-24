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48 минут назад

Бывшая столичная типография «Красный пролетарий» получила статус технопарка

РИАМОРИАМО

Статус технопарка был присвоен бывшей типографии «Красный пролетарий», расположенной по адресу: Краснопролетарская улица, дом №16, строение 3.

Бывшая типография получила статус технопарка
Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвыпресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.Технопарку также предоставили право на получение соответствующих налоговых льгот – нагрузка по региональным налогам снизится до 25%.Общая площадь помещения «Красного пролетария» составляет 10,7 тыс. квадратных метров.

Технопарк специализируется на полиграфической деятельности, там издается научная и учебная литература, а также ведется разработка ПО в сфере образования.На сегодняшний день его резидентами являются 10 компаний, в которых работают более 800 человек.Всего в Москве работают уже 47 технопарков, где базируются 2,1 тыс. компаний. Под их нужды создано более 68 тыс. рабочих мест. Общий объем инвестиций в развитие технопарков города с 2016 года составил 53,6 млрд рублей.

Наука и техника,Сергей Собянин,
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