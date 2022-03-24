Ученые Сибири разработали украшения не вызывающие аллергии

Сотрудникам Института цветных металлов и материаловедения Красноярска удалось получить новые сплавы драгоценных металлов для украшений, выгодно отличающиеся от используемых сейчас. О достоинствах разработки рассказали сегодня в Сибирском федеральном университете, в состав которого входит упомянутый институт.

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Специалисты модифицировали, в частности, сплавы на основе золота, содержащие серебро и палладий. Усовершенствовать их помогли добавки родия и рутения. Среди особенностей новых сплавов - отсутствие в них никеля, который вызывает аллергию у многих любителей ювелирных украшений. Кроме того, изделия из новых материалов отличаются прочностью и особой эстетической привлекательностью.

В СФУ добавили, что благодаря новым сплавам себестоимость драгоценностей может существенно снизиться. Но главное в разработке все же не это, а безопасность для аллергиков. Например, в Евросоюзе запрещено вводить в ювелирные сплавы больше пяти сотых процента никеля из-за появления разнообразных форм аллергии при контакте кожи с такими украшениями, в частности, при пирсинге.

"В той или иной форме этим видом аллергии страдают 15 процентов женщин и пять процентов мужчин во всем мире", - рассказала соавтор исследования, старший преподаватель кафедры обработки металлов давлением СФУ Юлия Дитковская.