Названа доля захотевших уехать из России IT-специалистов

Почти половина IT-специалистов ищет новую работу, в то время как каждый третий хочет уехать из России.
Такую долю назвали исследователи из «Хабр Карьеры», передает «Коммерсантъ».
Почти половина — 46 процентов — собирается в этом году начать учить иностранный язык.
77 процентов респондентов заявили о трудностях в компании в течение последнего месяца.
Четыре процента респондентов попали под сокращение, при этом половина лишилась работы из-за закрытия компании.
Пятой части опрошенных обещали повысить зарплату, в то время как семь процентов пожаловались на ее снижение или задержки выплат.