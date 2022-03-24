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1 час назад

Названа доля захотевших уехать из России IT-специалистов

АвторадиоАвторадио

Почти половина IT-специалистов ищет новую работу, в то время как каждый третий хочет уехать из России.

Названа доля захотевших уехать из России IT-специалистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такую долю назвали исследователи из «Хабр Карьеры», передает «Коммерсантъ».

Почти половина — 46 процентов — собирается в этом году начать учить иностранный язык.

77 процентов респондентов заявили о трудностях в компании в течение последнего месяца.

Четыре процента респондентов попали под сокращение, при этом половина лишилась работы из-за закрытия компании.

Пятой части опрошенных обещали повысить зарплату, в то время как семь процентов пожаловались на ее снижение или задержки выплат.

Наука и техника,Коммерсант,
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