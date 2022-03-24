Названа доля захотевших уехать из России IT-специалистов

Почти половина IT-специалистов ищет новую работу, в то время как каждый третий хочет уехать из России.

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Такую долю назвали исследователи из «Хабр Карьеры», передает «Коммерсантъ».

Почти половина — 46 процентов — собирается в этом году начать учить иностранный язык.

77 процентов респондентов заявили о трудностях в компании в течение последнего месяца.

Четыре процента респондентов попали под сокращение, при этом половина лишилась работы из-за закрытия компании.