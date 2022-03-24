Минцифры предложило взимать с международных IT-компаний плату за трафик

В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко уточнили, что «по запрашиваемой мере работа уже ведётся», курирующее министерство должно согласовать её с заинтересованными ведомствами.Значительным каналом потребления остаются сервисы Google , включая YouTube и поисковик, а также мессенджер WhatsApp.

Они получают значительную прибыль от российских пользователей, но не инвестировали в инфраструктуру нашей страны.Минцифры уже выступало с такой инициативой в прошлом году: тогда она входила в «дорожную карту» по созданию дополнительных условий для развития телекоммуникационной отрасли.