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1 час назад

Минцифры предложило взимать с международных IT-компаний плату за трафик

Говорит МоскваГоворит Москваиещё 2

Вырученные деньги будут направлять в пользу российских операторов связи.

Минцифры предложило взимать с международных IT-компаний плату за трафик
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Для этого планируется подготовить специальный закон, пишет «Коммерсантъ».

В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко уточнили, что «по запрашиваемой мере работа уже ведётся», курирующее министерство должно согласовать её с заинтересованными ведомствами.Значительным каналом потребления остаются сервисы Google, включая YouTube и поисковик, а также мессенджер WhatsApp.

Они получают значительную прибыль от российских пользователей, но не инвестировали в инфраструктуру нашей страны.Минцифры уже выступало с такой инициативой в прошлом году: тогда она входила в «дорожную карту» по созданию дополнительных условий для развития телекоммуникационной отрасли.

Наука и техника,Дмитрий Чернышенко,Коммерсант,Google,
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