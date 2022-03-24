Умер создатель GIF

Создатель формата графических цифровых изображений Graphics Interchange Format (GIF) Стивен Уилхайт умер в США в возрасте 74 лет.

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Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на жену программиста Каталину.

Мужчина болел коронавирусом. Разработчик скончался ещё 14 марта в окружении семьи.

Уилхайт создал формат GIF в 1987 году, когда работал в компании Compuserve. В 2013 году он удостоился премии Webby за вклад в развитие интернета. Изобретение Уилхайта позволило умещать серию изображений в сжатом формате и быстрее передавать графические данные в условиях малой мощности электронного оборудования в то время.

Помимо этого, формат стал удобным инструментом для демонстрации графиков и простых анимаций.