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1 час назад

Не гифка, а джифка. Умер создатель популярного формата изображений

Секрет ФирмыСекрет Фирмыиещё 5

Создатель формата графических цифровых изображений Graphics Interchange Format (GIF) Стивен Уилхайт умер в США в возрасте 74 лет.

Умер создатель GIF
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на жену программиста Каталину.

Мужчина болел коронавирусом. Разработчик скончался ещё 14 марта в окружении семьи.

Уилхайт создал формат GIF в 1987 году, когда работал в компании Compuserve. В 2013 году он удостоился премии Webby за вклад в развитие интернета. Изобретение Уилхайта позволило умещать серию изображений в сжатом формате и быстрее передавать графические данные в условиях малой мощности электронного оборудования в то время.

Помимо этого, формат стал удобным инструментом для демонстрации графиков и простых анимаций.

Несколько лет назад Уилхайт в интервью газете The New York Times заявил , что единственно верное произношение слова GIF — это «джиф». Привычный вариант — «гиф» — Уилхайт назвал неправильным. Этому спорному вопросу посвятили целый сайт . Ранее «Секрет» сообщал , что в США на 82-м году жизни умер сооснователь разработчика программного обеспечения Adobe Чарльз Гешке. Он вошёл в историю как один из создателей формата электронных документов PDF.

Наука и техника,Чарльз Гешке,
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