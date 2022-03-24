Умер создатель GIF

Создатель формата графических цифровых изображений Graphics Interchange Format (GIF) Стивен Уилхайт умер в США в возрасте 74 лет.
Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на жену программиста Каталину.
Мужчина болел коронавирусом. Разработчик скончался ещё 14 марта в окружении семьи.
Уилхайт создал формат GIF в 1987 году, когда работал в компании Compuserve. В 2013 году он удостоился премии Webby за вклад в развитие интернета. Изобретение Уилхайта позволило умещать серию изображений в сжатом формате и быстрее передавать графические данные в условиях малой мощности электронного оборудования в то время.
Помимо этого, формат стал удобным инструментом для демонстрации графиков и простых анимаций.
Несколько лет назад Уилхайт в интервью газете The New York Times заявил , что единственно верное произношение слова GIF — это «джиф». Привычный вариант — «гиф» — Уилхайт назвал неправильным. Этому спорному вопросу посвятили целый сайт . Ранее «Секрет» сообщал , что в США на 82-м году жизни умер сооснователь разработчика программного обеспечения Adobe Чарльз Гешке. Он вошёл в историю как один из создателей формата электронных документов PDF.