В России испытали новую пушку для отстрела дронов

Среди испытанных средств были: система оптического обнаружения «Хамелеон», которая способна обнаруживать объекты размером от 30 см на расстоянии до 1 км, система «Стриж-3», в задачи которой входит автоматическое обнаружение дронов на расстоянии до 2,5 км, а также их подавление на расстоянии до 2 км. Сообщается, что «Стриж-3» формирует защитный “купол”, способный блокировать одновременно любое количество дронов.