В России испытали новую пушку для отстрела дронов

Группа компаний «Информационные технологии и решения» на полигоне в Ленинградской области испытала средства противодействия беспилотным летательным аппаратам.
Среди испытанных средств были: система оптического обнаружения «Хамелеон», которая способна обнаруживать объекты размером от 30 см на расстоянии до 1 км, система «Стриж-3», в задачи которой входит автоматическое обнаружение дронов на расстоянии до 2,5 км, а также их подавление на расстоянии до 2 км. Сообщается, что «Стриж-3» формирует защитный “купол”, способный блокировать одновременно любое количество дронов.
Помимо этого на полигоне было испытано радиоэлектронное ружье «Гарпун-3». Которое прицельным “огнем” способно подавлять каналы связи и навигации дронов, что приводит к аварийной посадке летательного аппарата. «Гарпун-3» рассчитан на совместную работу с системой обнаружения дронов «Соловей», которая передаёт информацию о местонахождении устройства противника оператору.