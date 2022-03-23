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33 минуты назад

В Telegram появился сервис электронного документооборота для самозанятых

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Электронная площадка "Мои самозанятые" запустила сервис электронного документооборота в Telegram. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора платформы Apibank.

НовыйTelegram-bot обеспечил электронный документооборот для самозанятых
Фото: depositphotosdepositphotos

"Теперь исполнители через Telegram-бот могут безопасно подписывать юридически значимые документы. <...> Чем проще сервис электронного документооборота, тем выше вероятность, что самозанятый правильно заполнит и вовремя предоставит необходимые заказчику документы", – говорится в сообщении.

Разработчики планируют, что в будущем такая возможность будет предоставлена не только компаниям и самозанятым, но и частным лицам без налогового статуса.

По данным Apibank, число российских пользователей в Telegram превысило 35 миллионов, из низ 15% самозанятые. При этом большинство пользователей используют мессенджер в бизнес-целях.

Ранее руководитель департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов рассказал, что количество самозанятых в Москве приближается к 900 тысячам, что почти вдвое больше, чем год назад.

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