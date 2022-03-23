ASUS анонсировала два новых ноутбука

Компания ASUS анонсировала сразу два новых ноутбука — Zenbook 14X и Zenbook 14 Flip. У устройств есть как общие черты, так и отличительные особенности.

Фото: ASUS ASUS

Так, например, обе модели получили 14-дюймовые OLED-дисплеи. Только если в случае 14X это обычный экран с разрешением 2880 × 1800 пикселей и максимальной яркостью 400 нит, то в случае 14 Flip это уже HDR-дисплей с разрешением 3840 × 2400 пикселей и яркостью до 550 нит, а также возможностью вращаться на 360 градусов.

В основу 14X лёг четырёхъядерный процессор Intel Core i7-1165G7, при этом за обработку графики в нём отвечает дискретная видеокарта NVIDIA GeForce MX450. Есть модификации с 8 и 16 ГБ оперативной памяти, а также с 512 ГБ и 1 ТБ памяти постоянной.