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1 час назад

ASUS представила ноутбук с OLED-дисплеем и графикой NVIDIA

Ferra.ruFerra.ru

Компания ASUS анонсировала сразу два новых ноутбука — Zenbook 14X и Zenbook 14 Flip. У устройств есть как общие черты, так и отличительные особенности.

ASUS анонсировала два новых ноутбука
Фото: ASUSASUS

Так, например, обе модели получили 14-дюймовые OLED-дисплеи. Только если в случае 14X это обычный экран с разрешением 2880 × 1800 пикселей и максимальной яркостью 400 нит, то в случае 14 Flip это уже HDR-дисплей с разрешением 3840 × 2400 пикселей и яркостью до 550 нит, а также возможностью вращаться на 360 градусов.

В основу 14X лёг четырёхъядерный процессор Intel Core i7-1165G7, при этом за обработку графики в нём отвечает дискретная видеокарта NVIDIA GeForce MX450. Есть модификации с 8 и 16 ГБ оперативной памяти, а также с 512 ГБ и 1 ТБ памяти постоянной.

Что до Zenbook 14 Flip, то эта модель основана на чипе AMD Ryzen 9 5900HX, имеет 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ постоянной памяти.

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