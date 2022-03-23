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1 час назад

Россиян предупредили о последствиях отключения страны от интернета

Елена Прошина

Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов рассказал, что ожидает россиян в случае отключения от интернета. Хотя эксперт считает, что этого не произойдет.

Раскрыты последствия отключения России от интернета
Фото: UnsplashUnsplash

«Даже если отдельные партнеры или страны в силу каких-либо причин ограничат доступ России к своей инфраструктуре, то для трафика останутся другие маршруты через альтернативных операторов связи и иные государства», — рассказал специалист агентству «Прайм».

По его словам, интернет – это глобальная сеть, объединяющая множество стран в единую систему. Иначе говоря, большинство государств имеют свои серверы с интернет-сервисами и своей частью глобальной паутины.

«В случае РФ такой частью глобальной паутины является, например — Рунет, где адреса сайтов пишутся на кириллице. Многие из этих сайтов полностью локализованы и хранят как пользовательский, так и технический контент внутри России», — пояснил Мясоедов.

Если теоретически отключить интернет, то фактически это приведет к остановке работы многих сервисов в том числе и системообразующих, например, банковские или социальные. Однако большинство интернет-страниц, а также различных программ и мобильных приложений обменивается контентом и с зарубежными серверами. Там могут находиться, например, специализированные библиотеки с элементами кода необходимыми для работы программ на гаджетах. При отключении России от сети, могут возникнуть проблемы с их функционированием.

В России призвали заблокировать WhatsApp

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что до лета будет запущена первая торговая интернет-площадка с отечественным софтом. По его словам, сейчас идет работа по пересборке реестра российского ПО и создается полноценный маркетплейс. Его первая версия запустится уже в мае.

Наука и техника,Интернет,Максут Шадаев,
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