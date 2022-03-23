Раскрыто происхождение астероида Рюгу

Японские ученые из Университета Нагоя раскрыли происхождение астероида Рюгу. Они считают, что этот космический объект мог быть остатком потухшей кометы. Об этом они сообщают в статье, опубликованной в Astrophysical Journal Letters.

Фото: ISAS / JAXA ISAS / JAXA

Происхождение Рюгу давно интересовало специалистов, и более ранние исследования, которые были основаны на образцах с астероида, выявили некоторые важные особенности. Во-первых, Рюгу состоит из небольших кусков валунов и твердого материала, собранных вместе под действием силы тяжести, а не из одного монолитного камня. Во-вторых, астероид имеет форму юлы (игрушки). Кроме того, он содержит огромное количество органических веществ.

Именно последний пункт стал спором многих ученых. Ведь согласно существующей теории, Рюгу сформировался в результате столкновения двух более крупных астероидов. Но этому противоречит факт содержания такого количества органики.

В новом исследовании японские специалисты построили модель, чтобы рассчитать время, необходимое для сублимации льда и последовавшего увеличения скорости вращения астероида. Результаты анализа показали, что Рюгу, вероятно, провел несколько десятков тысяч лет в форме кометы, прежде чем переместиться во внутренний пояс астероидов, где высокие температуры испарили его лед и превратили его в обломки астероида.