В Кировской области нашли останки древнейшего ящера

Старшеклассники Дмитрий Созонов и Владислав Чураков из Кирово-Чепецка обнаружили останки древнего ящера, возраст которого - около 270 миллионов лет.

Фото: Вятский палеонтологический музей Вятский палеонтологический музей

Это животное старше тех, чьи останки раскапывались на известном всему миру котельничском местонахождении парейазавров в соседнем районе Кировской области, а находка школьников - первый относительно целый череп звероящера, обнаруженный на территории Кировской области. Об этом сообщили специалисты Вятского палеонтологического музея, успевшие оценить находку.

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- В руки юных исследователей попали окаменелые остатки предположительно молодого биармозуха (Biarmosuchus), - говорит Илья Шумов, научный сотрудник Вятского палеонтологического музея. - Это был примитивный терапсид среднепермской эпохи (268-265 миллионов лет назад, за 40 миллионов лет до появления динозавров). При жизни хищник мог достигать около метра в длину и находился на вершине пищевой цепочки. В Кировской области более пятидесяти местонахождений остатков животных конца палеозоя и начала триаса. Но, во-первых, большинство из них описаны в конце XIX - начале XX веков. Во-вторых, многие зарастают (котельничское, к слову, заросло на 30 процентов). Поэтому каждая такая находка дополняет картину "кирпичами" - либо открывается что-то новое, либо подтверждаются наши догадки.

Сейчас Дмитрий и Владислав продолжают препарацию останков и планируют получить необходимый пакет документов на продолжение раскопок в черте города. Затем предстоит научное описание уникальной находки.

Ребята увлеклись ящерами еще шесть лет назад: сначала лепили их в миниатюре, потом начали создавать полноразмерные фигуры. Так в Кирово-Чепецке появилась экспозиция древних рептилий.

- Первым, что навело нас на мысль о нахождении на месте раскопок остатков древнейших животных, стал клык терапсида - крупного хищника, - вспоминает Дмитрий Созонтов. - Это побудило нас продолжить исследования пласта, где удалось обнаружить зубной ряд и фрагменты черепа звероящера.

Ребята планируют продолжить раскопки совместно с Вятским палеонтологическим музеем и музейно-архивным центром Кирово-Чепецка и рассчитывают найти не только прочие остатки звероящера, но и других животных, обитавших в тот период на данной территории. Это поможет в прорисовке более точной картины среднепермского мира и пополнит экспозицию в Кирово-Чепецке.

Стоит отметить, что Кировская область - настоящий клондайк для палеонтологов. За сто лет здесь нашли останки парейазавров, растительноядных суминий, дицинодонтов, насекомоядных рипеозавров, хищных терацефалов, эотериодонтов. Местные ученые рассказывают, что в 1990-е здесь знатно поживились "черные" копатели. Тогда на аукционах нередко "всплывали" останки котельничских рептилий, а цена одного скелета парейазавра стартовала от 60 тысяч фунтов стерлингов.

Между тем

Кировчане давно спокойно относятся к древним останкам (мамонтов, морских рептилий и прочих) и даже используют их в утилитарных целях. Илья Шумов рассказывает, что в верховьях Вятки местные жители собирали кости мамонта, толкли их в ступе, смешивали с водой или брагой и пили.