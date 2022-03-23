В «Роскосмосе» раскрыли детали подготовки миссии на Марс

По его словам, новая платформа потребуется из-за того, что к следующему полету большая часть агрегатов и приборов платформы «Казачок», построенной для совместной российско-европейской миссии ExoMars-2022, выработают свой ресурс наземного хранения. Струговец также рассказал, что на данный момент «Казачок» находится в Европе и вернуть его на российскую территорию не представляется возможным из-за отсутствия авиасообщения.