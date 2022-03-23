В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 104.07EUR 114.78
Войти в почту
30 минут назад

Британия захотела получать больше ядерной энергии

Lenta.ruLenta.ru

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о том, что правительство хочет получать 25 процентов электроэнергии от атомной энергетики, что будет означать значительный сдвиг в энергетическом балансе страны. О таком решении властей он заявил на встрече с руководителями крупнейших энергетических и технологических компаний, сообщает The Guardian.

Британия захотела получать больше ядерной энергии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В настоящий момент доля выработки электроэнергии на атомных электростанциях Великобритании составляет около 16 процентов. Для достижения новой цели в 25 процентов собираются построить несколько новых мощностей. При этом количество атомных электростанций в Великобритании сокращается — в период с 2022 по 2024 года в стране должны закрыться четыре из них. Ожидается, что к тому моменту общая ядерная мощность Великобритании упадет до 3,6 гигаватта.

Реализация плана потребует больших финансовых вложений. Для получения инвестиций министры надеются привлечь частный капитал.

«Ускорение развития ядерных проектов абсолютно необходимо для снижения затрат на энергоносители, сокращения импорта дорогостоящего газа и укрепления нашей энергетической безопасности, поскольку мы движемся к углеродной нейтральности», — рассказал исполнительный директор Ассоциации атомной промышленности Том Грейтрекс.

Он добавил, что для достижения этих целей необходимы срочные инвестиции в проекты в области атомной энергетики, а также в развитие возобновляемых источников энергии. По словам Грейтрекса, это позволит обеспечить страну экологически чистой и «независимой» энергией, в которой она нуждается.

Ранее в марте премьер-министр Борис Джонсон встретился с руководителями нефтегазовой отрасли, чтобы обсудить увеличение инвестиций в нефтегазовую индустрию в Северном море. На следующей неделе ожидается совещание с руководителями сектора прибрежной ветроэнергетики, на которой обсудят планы дальнейшего расширения использования возобновляемых источников энергии.

Наука и техника,Борис Джонсон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители